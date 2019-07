HOĆE LI RIJEŠITI VATIKANSKI MISTERIJ? Otvorit će dvije grobnice. Je li u njima nestala Emanuela? Imala je 15 godina…

Emanuela Orlandi nestala je prije 36 godina na povratku kući sa sata glazbene kulture, unutar zidina Vatikana

Danas je Gian Piero Milano, promotor pravde u Vatikanu, odobrio dvije ekshumacije kao odgovor na peticiju koju je pokrenula obitelj tinejdžerice, koja vjeruje da je njeno tijelo pokopano na teutonskom groblju u Vatikanu. To je novi pomak u istrazi misterioznog nestanka koji se dogodio prije 36 godina, javlja CNN. U ljeto 1983. Emanuela Orlandi imala je 15 godina kada je bez traga nestala. Bila je kćer istaknutog djelatnika Vatikanske banke. Posljednji je put viđena na satu glazbenog u bazilici Sant’Apollinare u Rimu. Njeni majka i brat još uvijek žive u Vatikanu i potiču rješavanje ovog slučaja.

Obiteljski je odvjetnik prošlog ljeta primio anonimnu obavijest da bi “trebali tražiti tamo gdje anđeo ukazuje”, izvijestila je talijanska novinska agencija ANSA. Taj je trag odveo obitelj na zid teutonskog groblja na kojem se nalazi anđeo koji upire prstom. Teutonsko groblje se nalazi u blizini bazilike Sv. Petra i sadrži ostatke švicarskih stražara koji su poginuli u obrani Vatikana od vojske Kraljevine Italije 1870. godine. Groblje je također rezervirano za pripadnike njemačkih vjerskih institucija u Rimu.

Vatikan smiruje strasti

Grobnice će biti otvorene 11. srpnja, izjavio je u utorak glasnogovornik Vatikana Alessandro Gisotti i dodao kako je taj slučaj “dug i bolan”, ali je nastojao umanjiti očekivanja javnosti za brzim rješavanjem slučaja, dodajući da bi sve kosti pronađene tijekom pretrage morale proći analizu DNK. Gisotti je kazao kako će operacija biti “složena organizacija osoblja i strojeva”, uključujući Vatikansku žandarmeriju i građevinske radnike. Istraga će se odnositi samo na dio koji se odnosi na područje u Svetoj Stolici. Tijekom godina, šire istrage o Emanuelinom nestanku rješavale su talijanske vlasti, jer je ona nestala na talijanskom teritoriju.

Slučaj Orlandi očarao je Talijane i izazvao brojne teorije zavjere, koje su upirale prstom u sve, od mafije do Vatikana. Zbog nje je redatelj Roberto Faenza snimio film “Istina je na nebu”, po predlošku knjige Vita Bruschinija “Istina u slučaju Orlandi”. Film propituje poteze glavnog rimskog tužitelja i umiješanost Bande della Magliana u Emanuelinu otmicu. Godine 2012. vatikanski je egzorcist, velečasni Gabriele Amorth, izjavio je da sumnja da je djevojka oteta iz seksualnih razloga, dodajući: “Istraga bi trebala biti provedena unutar Vatikana, a ne izvan njega”.

Brojne teorije zavjere

Godine 2005. jedan je talijanski detektiv primio anonimnu dojavu da je Orlandi oteta po naredbi rimskog vikara kardinala Uga Polettija i da je “tajna smještena u grobnici u bazilici Sant’Apollinare”, u kripti u kojoj se nalazi tijelo mafijaškog bossa Enrica “Renatina” De Pedisa.

On je ubijen 1990. iz vatrenog oružja u Rimu, a njegovo tijelo premješteno je u baziliku negdje prije 1997. godine. Prije 11 godina njegova je ljubavnica tvrdila da je De Pedis bio umiješan u otmicu tinejdžerice i da je njezino tijelo pokopano u temeljima zgrade na periferiji Rima.

Istražitelji su slijedili tvrdnje, ali su otkrili da su betonski temelji zgrade izliveni prije nego što je djevojka nestala. De Pedisova grobnica pretražena je 2012. godine, ali nije bilo daljnjeg razvoja.

Mehmet Ali Ağca, atentator pape Ivana Pavla II. često je govorio o Emanueli navodeći prvo kako su je oteli turski ekstremisti kako bi on bio oslobođen iz zatvora, da bi na kraju zaključio kako je ona u nekom samostanu ujednoj srednjoeuropskoj zemlji. Svi navodi su provjereni, no ispostavilo se da ne vode do nestale djevojke. Prošle godine su pronađeni posmrtni ostaci u rimskoj nekretnini u vlasništvu Vatikana. Javnost se ponadala kako je Emanuela konačno pronađena, no DNK analiza je utvrdila da to nije nestala djevojka.