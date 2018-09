HOĆE LI OVA POLITIČKA BROMANSA POSTATI TROJANSKI KONJ EUROPSKE UNIJE: ‘Možda neće imati većinu, ali i manjina im je dovoljna…’

Na proljeće Europu čekaju novi izbori koje određene stranke vide kao svoju veliku šansu, ali pitanje jesu li svjesni što im je sve potrebno da bi uspjeli

Susret mađarskog premijera Viktora Orbana i potpredsjednika talijanske Vlade, Mattea Salvinija, politički analitičari uspoređuju s vrlo uspješnim prvim “dejtom” – razgovarali su o zajedničkoj strasti, međusobno si dijelili komplimente i obećali da će se ponovno susresti.

Nakon prošlotjednog sastanka, Orban je Salvinija opisao kao svog heroja jer odbija dopustiti migrantima s brodova u Sredozemnom moru da zakorače na talijansko tlo, osim ako Europska unija ne obeća da će ih smjestiti negdje drugdje. Salvini je pak kazao da se nada kako je ovo bio tek jedan od njihovih brojnih budućih susreta.

Brexit više nije problem

Iako se ovaj odnos između dvojice krajnjih desničara mnogima čini kao još jedna politička bromansa, on bi zapravo mogao postati trojanski konj Europske unije koja se još donedavno bojala da bi ih Brexit mogao dotući, stoji u CNN-ovoj analizi.

Zagovaratelji ‘tvrdog’ Brexita i dalje optužuju vodstvo Unije da rade sve kako bi izlazak UK iz EU bio što neuspješniji kako to nijednoj drugoj članici više ne bi palo na pamet. Vodstvo EU to kategorički negira. U međuvremenu, krajnji desničari diljem EU nadaju se velikim pobjedama na izborima za europski parlament koji nam predstoje u svibnju iduće godine, a koje bi im dale velik regionalni utjecaj na cijeli niz politika, među kojima je ključna ona migrantska.

Pa tako, dok su priče o “Frexitu” i “Nexitu” lagano već izblijedile iz javnog diskursa, Uniji sada prijete oni koji rasturaju blok iznutra. Jerome Rivière, iz francuske krajnje desne Rassemblement national (RN) vjeruje kako će predstojeći izbori biti vrlo povoljni za euroskeptične stranke. Dapače, on je vrlo optimističan. ‘Vjerujem da smo po prvi put u poziciji gdje bismo mogli imati većinu. Ako i nećemo imati većinu, imat ćemo dovoljno jaku manjinu da ih spriječimo u onome što rade upravo sada’, rekao je Rivière.

Problematična suradnja

No, ono što tim strankama vječito nedostaje jest jedinstvo potrebno za bilo kakvu kooridiniranu akciju unutar Europskog parlamenta. Ipak, bromansa Orbana i Salvinija mogla bi biti naznaka da želja za takvim jedinstvom raste. Kroz prošlost su te stranke konstantno bile u svađi s EU, ali i u međusobnim svađama.

Mađarska i Italija su se, primjerice, nekoliko puta sukobljavale po pitanju migrantske politike. Italija, jedna od zemalja koje su prva točka ulaska migranata i izbjeglica u Uniju, od Mađarske je opetovano tražila da preuzme određenu kvotu kako bi ih rasteretila. No, Mađarska je od 2015. godine, od vrhunca rata u Siriji, provodi iznimo strogu antimigrantsku politiku. Većina europskih zemalja primila je tražitelje azila, sukladno programu relokacije, no Mađarska to i dalje odbija.

Mali odaziva na izborima

Bilateralna suradnja među ovakvim strankama, u kombinaciji s apatijom birača i sustavom izbora za europski parlament, mogli bi se savršeno poklopiti u svrhu predaje Europe u ruke populista.

Zastupnike Europskog parlamentan bira se direktno, no odaziv na izbore je svaki put sve manji. 2014. godine, izašlo ih je tek 42 posto. “Euroskeptične stranke postižu bolje rezultate na europskim izborima nego na nacionanim izborima zbog tog odaziva birača koji misle da su europski izbori manje bitni”, kaže za CNN Doru Frantescu, stručnjak za europske poslove. A i sustav raspodjele mjesta im također pogoduje te je to razlog zbog kojeg ih ima više u Europskom parlamentu nego u nacionalnim parlamentima.

Ne mogu dobiti većinu, ali…

Frantescu smatra kako su vrlo male šanse da će krajnje desne stranke preuzeti kontrolu nad Parlamentom, ali to ne znači da njihov utjecaj neće rasti. S obzirom na već postojeći frakcionizam, i mala promjena u broju mjesta mogla bi značiti veliku razliku. ‘Ne morate imati većinu da biste imali utjecaj nad Europskim parlamentom. Dovoljna vam je i solidna manjina’, kaže Franetscu.

Europski populisti tijeko, kampanje pokušat će iskoristiti i Stevea Bannona, bivšeg Trumpovog glavnog stratega, koji već sada obilazi europske zemlje i govori o rušenju europskog establišmenta i stvaranju ‘supergrupe’ europskih populista. No, zagovornici EU u Parlamentu, čini se, ne strahuju od njega. Dapale, vjeruju kako će s europskim populistima, svrstavanje uz Bannona obiti o glavu. Njemački EU zastupnik, Elmar Brok, optužio je Bannona da koristi europske desničare i populsite ne bi li uništio Europu te moć i utjecaj prebacio drugim državama.

‘U ovom smislu, gospodin Bannon nam je koristan jer, zahvaljujući njemu možemo ljudima lako objasniti da je svrha svega oslabiti europske nacije do te mjere da nemaju nikakvu ulogu u svijetu i da ovo postaje svijet Washingtona, Pekinga i Moskve’, rekao je Brok. No, ostaje pitanje, koliko su krajnje desne populističke stranke, s obzirom na njihovu prošlost i karakteristike, spremne surađivati jedne s drugima.