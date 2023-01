Njemačka vlada u srijedu je potvrdila isporuku svojih tenkova tipa Leopard 2 Ukrajini.

"Njemačka će Ukrajini isporučiti 14 tenkova Leopard 2, a istodobno će dozvoliti isporuku Leoparda iz drugih zemalja Ukrajini", rekao je glasnogovornik vlade Steffen Hebestreit dodavši da je takvu odluku na sjednici Vlade priopćio kancelar Olaf Scholz.

Zahvaljujući odobrenju Berlina, Leoparde bi Ukrajini sada mogle poslati i Poljska, Španjolska, Norveška… Uz Njemačku, još jedanaest zemalja članica NATO-a imaju u svojim vojnim kontigentima tenkove Leopard. Još se ne zna koliki bi bio ukupan broj Leoparda koje bi zapadni saveznici poslali Ukrajini. Jedan neimenovani ukrajinski dužnosnik rekao je za američki ABC News da bi Zapad trebao poslati stotinjak Leoparda 2, što nije zanemariv broj.

Ukrajini treba nekoliko stotina, ne desetaka tenkova

Istodobno se govori da je i Washington spreman Ukrajini poslati svoje tenkove M1 Abrams. Navodno je uvjet Wasingtona za to bio da Berlin pristane poslati svoje Leoparde. Na tu informaciju već je reagirao Kremlj poručivši da će "američki Abramsi izgorjeti u Ukrajini".

"Plan je u tehnološkom smislu katastrofalan i precjenjuje potencijal koji će dobiti ukrajinska vojska. Ovi tenkovi gore kao i svi ostali", rekao je glasnogovrnik Kremlja Dmitrij Peskov.

Govoreći za RTL o njemačkim Leopardima, umirovljeni general i bivši zamjenik načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga RH Slavko Barić istaknuo je da se radi o jednom od rijetkih tenkova koji ne mora bitno smanjiti brzinu da bude precizan.

"Ono što je najvažnije jest da tenk ima top od 120 milimetara koji probija oklop tenkova koji upotrebljava Rusija", kazao je Barić.

Također je napomenuo da bi Ukrajini trebalo barem 200 do 300 tenkova (Leoparda, Abramsa, ali i britanskih Challengera koje je London obećao Kijevu) za značajniju promjenu na bojištu.

'Skeptičan sam da će Amerikanci poslati tenkove'

Komentirajući odluku njemačke vlade da odobri slanje tenkova Leopard Ukrajini, ali i predviđanja da bi to rezultiralo eskalacijom na ratištu i "dubljim" ulaskom NATO-a u sukob, vojni analitičar Marinko Ogorec kazao nam je da ne očekuje veću eskalaciju sukoba zbog isporuke zapadnih tenkova.

"Što se tiče njemačkih tenkova, vjerojatno će biti isporučeni u dogledno vrijeme, ali teško je za reći koliko će utjecati na tijek rata. Mislim da tenkovi sami po sebi ne mogu u velikoj mjeri promijeniti situaciju na bojištu. Oni će pomoći Ukrajini da pojača svoje ofenzivne potencijale, ali pravu promjenu na bojištu mogu donijeti jedino obučeni vojnici. A što se tiče američkih tenkova Abrams, prilično sam skeptičan oko toga da će ih Amerikanci poslati u Ukrajinu", kazao je Ogorec.

'Tenk je neuništiv... dok ga ne pogodi projektil'

Zasad se govori o desecima tenkova, Leoparda i drugih koji bi eventualno trebali biti isporučeni Ukrajini. Pitanje je je li to dovoljno.

"Deset, petanest tenkova - to je jedna ojačana satnija. Dvadeset tenkova - to je jedna oslabljena bojna. Za ovaj tip ratovanja i vojnih operacija kakve se vode u Ukrajini to je razmjerno malo. To će više imati psihološkog efekta. Ukrajina s tim potencijalima može započeti neke ofenzivne akcije kada za to dođe vrijeme i to bi bilo to", smatra Ogorec.

Upitali smo ga i jesu li Leopardi i Abramsi uistinu mnogo nadmoćniji u odnosu na ruske tenkove.

"Nisam siguran, to se tek treba vidjeti na bojištu. Radi se o sasvim specifičnim tipovima borbenih vozila. Kad govorimo o nadmoćnosti, naravno da je zapadna tehnologija po mnogo čemu bolja. Ruska je jednostavnija, ali svaka ima bolje i loše strane. No treba znati da ne postoji neuništivi tenk. Neuništiv je dok ga ne pogodi projektil. Leopard može stradati na bojištu kao i ruski tenkovi", kazao je Ogorec.