HOĆE LI HAAG OSLOBODITI MLADIĆA I KARADŽIĆA? ‘Postoji izreka po kojoj ste pred sudom i na otvorenom moru u Božjim rukama’

Poznati sada bivši sudac Haškog tribunala Flügge izjavio je kako smatra apsurdnom odluku o smjeni sudaca Merona, Agiusa i Liuja u žalbenim procesima Karadžiću i Mladiću

Njemački list Die Zeit objavio je intervju sa Christophom Flüggeom, sucem Haškog tribunala koji je prije nekoliko dana “ne samo iz privatnih razloga” podnio ostavku i koji je u intervjuu komentirao kolege suce, kao i štetu koju Srbija čini kada su u pitanju ratni zločinci.

Isto tako, poznati sudac otkrio je u intervjuu svoje razočaranje što glavni tajnik UN-a António Guterres nije produžio službu vrlo iskusnom turskom kolegi” jer službena Ankari smatra da je on član Güllenovog pokreta i što “neke zapadne zemlje ugrožavaju neovisnost suda”. A odluku o smjeni sudaca Merona, Agiusa i Liuja u žalbenim procesima Karadžiću i Mladiću smatra apsurdnom.

Donosimo dijelove intervjua koje prenosi Deutsche Welle.

Nisu svi jednako sposobni

Na pitanje kako se biraju suci UN Tribunala, Flügge je odgovorio kako se biraju na različite načine.

“Kada je u pitanju Međunarodni tribunal za zločine počinjene u bivšoj Jugoslaviji onda je izbor sudaca vršila Opća skupština UN-a na bazi prijedloga zemalja članica. Biografije kandidata uglavnom su impresivne”, navodi sudac koji je pak istaknuo kako nitko ne zna je li se osoba koja se kandidira zaista studirala pravo i je li ikada vidjela sudnicu iznutra te kako poznaje i takve slučajeve.

“Diplomatski rečeno: suci Tribunala nisu podjednako kompetentni”, smatra sudac Haškog tribunala.

U intervju je ustvrdio kako je tu bilo mnogo izvanrednih sudaca, bilo je oni koji spadaju u široke mase, ali da se za neke suce pita kako su uopće postali suci jer takvi suci svojim nastupom i egom kojim se postavljaju iznad svih i prave se da znaju sve najbolje. On smatra kako su takvi suci zaista u stanju ometati rad suda.

Haški tribunal mora se baviti povijesnim događajima

Na pitanje na koga se to odnosi i je li riječ o izrazito kontroverznom francuskom sucu Jean-Claude Antoanettija, koji je donio oslobađajuću presudu za srpskog nacionalista Vojislava Šešelja, Christoph Flügge istaknuo je kako ne bi spominjao imena i uputio da se pogledaju žalbeni procesi Karadžiću i Mladiću, koji su osuđeni u prvoj instanci.

“U revizijskim procesima je nadležni sudac udovoljio molbi branitelja, koji su ciljali na to da se suci proglase pristranim. Suci su potom zaista zamijenjeni – pod obrazloženjem da su sudjelovali u sličnim procesima pred Haškim sudom. To je apsurdno. Naravno da se Haški tribunal morao baviti istim povijesnim događajima – to je neizbježno. Kolega koji je ustanovio pristranost je iz neznanja o pravu ili iz ignorantnosti isključio te suce”, smatra sudac.

Ništa nije nemoguće

Sudac koji je prije nekoliko dana dao ostavku komentirao je mogućnost da se na kraju Karadžić i Mladić izvuku i ustvrdio kako postoji izreka po kojoj ste pred sudom i na otvorenom moru u Božjim rukama i kako ništa nije nemoguće.

“I na sudu rade ljudi koji rade greške”, smatra sudac te je ustvrdio kako stalno čuje iz udruga žrtava na Balkanu da su duboko zabrinuti hoće li Karadžić i Mladić napustiti Tribunal kao slobodni ljudi i da se pitaju hoće li na kraju biti oslobođeni.

Na pitanje strahuje li i on od toga, proslavljeni sudac izjavio je kako je on bio član Sudskog vijeća u procesu Mladiću nakon kojeg je donesena prvostupanjska presuda i ne želi špekulirati o ishodu drugostupanjske presude, a da bi se s pravomoćnom presudom u predmetu Karadžić mogu računati tijekom narednom mjeseci.

Srbija nanosi štetu međunarodnom pravu

U intervjuu danom njemačkom list Die Zeit haški sudac komentirao je kako smatra da Srbija nanosi štetu međunarodnom pravu.

“O tome svjesno ne razmišljam. Ne dozvoljavam si takve misli”, ustvrdio je komentirajući upit novinara ima li pred sobom viziju državne limuzine vlade Srbije, koja se zaustavlja pred Haškim sudom kako bi pokupila tek oslobođenog Radovana Karadžića kojeg potom u domovini dočekuju s oduševljenjem i ovacijama

Nazvao dom po Karadžiću

“Ali znam da se vlada Srbije dodvorava osobama, pravomoćno osuđenima za ratne zločine. Sjetite se Biljane Plavšić, nasljednice Radovana Karadžića. Nedugo nakon njenog prijevremenog puštanja iz švedskog zatvora, Plavšić je sazvala konferenciju za novinare na kojoj je rekla da nije kriva i da je njeno priznanje krivice bilo samo taktički manevar. Uz to je po nju u Haag došao avion vlade Srbije. Druge ratne zločince, koji dolaze iz zatvora, na aerodromu u Beogradu dočekuju ministri. Jednom bivšem generalu, osuđenom za ratne zločine, dozvolili su da predaje na Vojnoj akademiji. U pitanju je niz skandala. Srbija nanosi štetu međunarodnom pravu”, smatra sudac.

“Tu je presudna bila želja Srbije da krene ka članstvu u Europskoj uniji. Ali, posebno strašna je bila izjava nekadašnjeg predsjednika Republike Srpske. Kratko prije objavljivanja presude rekao je da je vrijeme da se slave heroji poput Karadžića i da im se javno ukazuje čast. On je i jedan studentski dom nazvao po Karadžiću”, istaknuo je Christoph Flügge.

Zato sam u Haagu

Na pitanje je li mu kao sucu ostao u sjećanju i neki posebno lijep trenutak, izjavio je kako je i kako je doživio mnoge lijepe trenutke.

“Sjećam se iskaza jedne žene koja je preživjela pokolj. Mirno je iznosila detalje, mada su joj se niz lice slijevale suze. Nakon njenog potresnog svjedočenja, rekla mi je: ‘Hvala Vam, što ste me saslušali. Hvala Vam, što sam Vam smjela ispričati moju priču!’ To su bili trenuci, kada bih sebi govorio, eto zato sam u Haagu”, kazao je sudac.

Izjavio je u intervjuu kako ne ide u Srbiju zbog opasnosti i kako izbjegava zemlje, koje su bile u ratu kako se ne bi izložio riziku.

“Naša suđenja su bila otvorena za javnost i prenošena su preko interneta. Naša lica su poznata na Balkanu. Jednom prilikom sam s kolegama, sucima tamo proveo nekoliko dana i morali smo biti strogo čuvani. To nije lijep osjećaj”, smatra Flugge.

Sloboda kretanja gospodara rata

“Bez međunarodnog pravosuđa, svijet bi bio mnogo gori. Naši sudovi, doduše, nisu do sada odvratili niti jednog diktatora od zločina. Ali više nije kao nekad tako jednostavno kupiti si dvorac u Francuskoj i nesmetano uživati do kraja života. Sama činjenica da ovakvi međunarodni sudovi postoje odražava se, primjerice, na slobodu kretanja gospodara rata” kazao je sada bivši haški sudac.

On je ustvrdio kako je optimist i ako se našim sudovima nanosi šteta zbog kojekakvih političkih kalkulacija, to ne znači da nisu vođeni ispravnim idejama.