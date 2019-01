POLICAJCI I HITNA SPAŠAVALI PROMRZLU DJECU KOD GOSPIĆA: Iz BiH su u Hrvatsku pokušali ući preko snijegom zametene planine

Pokušavajući ući u EU preko Plješevice, skupina migranata nije računala na iznimno niske temperature i snježne nanose

Policijski službenici Postaje granične policije Korenica i pripadnici Specijalne jedinice policije jučer su u poslijepodnevnim satima na području planine Plješevice u teškim vremenskim uvjetima zatekli više osoba kojima je bila potrebna medicinska pomoć. S obzirom na nepristupačnost samog terena i visoki snijeg, a kako bi mjestu mogla pristupiti vozila hitne medicinske pomoći u akciju zbrinjavanja i što žurnijeg pružanja liječničke pomoći osobama uključeni su, osim policijskih službenika, vatrogasci i djelatnici Lika cesta koji su raščistili snijeg, stoji u priopćenju Policijske uprave ličko-senjske.

Policajci spasili šestero pothlađene djece

Na mjestu događaja vidno je bilo pothlađeno šestero djece, pet žena i četvorica muškaraca za koje je utvrđeno da su nezakonito prešli državnu granicu Republike Hrvatske iz Bosne i Hercegovine. Kako bi im što prije bila pružena liječnička pomoć, policijski su službenici djecu, starosti od 1 do 10 godine, i žene, na rukama iznijeli do službenih vozila po snijegu dubokom do pola metra. Na mjestu događaja pružena im je liječnička pomoć, a potom su djeca i žene prevezeni u Opću bolnicu Gospić.

Nakon pregleda, dvije žene zadržane su na liječenju, dok se ostale osobe nalaze u prostorijama policije gdje je u tijeku utvrđivanje njihova identiteta te daljnje postupanje.

“Upozorite migrante na pogibeljnost ovakvog puta”

Ministarstvo unutarnjih poslova još je u prosincu upozorilo na nadolazeće zimske uvjete koji mogu biti pogibeljni za sve osobe, posebice ranjive skupine koje pokušaju na ilegalan način prijeći na područje Republike Hrvatske – upozoravaju iz PU ličko-senjske.

Usto pozivaju nevladine udruge i druge koji sudjeluju u humanitarnom radu s migrantima u državama na tzv. balkanskoj ruti da informiraju migrante o pravilima zakonitog ulaska u Republiku Hrvatsku, da ih upozore na riskantnost, pogibeljnost i neizvjesnog takvog puta te da ih odvrate od takvog nauma, a kako bi se spriječila moguća ozljeđivanja, smrzavanja i teška stradavanja nezakonitih migranata.