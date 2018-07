HEROJ TAJLANDSKE ŠPILJE: Ovaj 14-godišnji izbjeglica bio je ključni faktor u spašavanju zarobljenih tajlandskih dječaka

Adul je jedan od više od 400.000 ljudi koji su u Tajlandu prijavljeni kao ‘osoba bez države’. To su podaci UNHCR-a, no prema nekim je procjenama takvih osoba oko 3,5 milijuna.

Dječak star 14 godina iz Mijanmara spašen u dramatičnoj akciji iz špilje na Tajlandu, u kojoj je bilo zarobljen sa svojim suigračima i nogometnim trenerom, junak je cijele operacije jer je jedini komunicirao s britanskim roniocima koji su ih pronašli, piše Daily Mail.

Na engleskom pitao ronioce koji je dan

Adul Sam-on, koji odlično govori engleski jezik, govorio je u ime skupine od 12 dječaka i njihovog trenera, i na taj je način odigrao ključnu ulogu u njihovom spašavanju nakon što su više od dva tjedna bili zarobljeni u špilji. Operacija spašavanja završila je u utorak kad su posljednja četiri dječaka i njihov trener izvučeni iz špilje. Adulovo znanje engleskog jezika posebno je impresivno s obzirom na to da dolazi iz zemlje u kojoj manje od trećine stanovništva govori engleski. Na internetu je objavljena snimka koja pokazuje nekoliko dječaka u bolnici, u karanteni, gdje nose maske za lice, no čini se da su dobrog zdravlja. Na snimci pronalaska dječaka u špilji se čulo kako je Adul najprije pitao ronioce koji je dan, a zatim im rekao da su dječaci jako gladni. Ta je snimka obišla svijet.

‘Ja sam Adul. Dobro se osjećam’, rekao je uz tradicionalni tajlandski pozdrav koji pokazuje pristojnost i poštovanje, kažu njegovi učitelji.

Dječak bez dokumenata i države

‘Ono što se najprije primijeti kod njega su dobre manire’, ističu njegovi učitelji. Adul, koji je rođen u Mijanmaru, osim engleskog jezika govori još tajlandski, burmanski i kineski, a pohađa školu otkako je imao sedam godina. Odvojio se od svoje obitelji kako bi dobio bolje obrazovanje na Tajlandu, no roditelji ga još posjećuju u kršćanskoj crkvi u koju je smješten. Naime, rođen je u samoproglašenoj državi Wa, koja nije međunarodno priznata, a ni Mianmar ne priznaje njezine dokumente, pa ih Adul tako nema. Adul je jedan od više od 400.000 ljudi koji su u Tajlandu prijavljeni kao ‘osoba bez države’. To su podaci UNHCR-a, no prema nekim je procjenama takvih osoba oko 3,5 milijuna.

‘Iako je postignut napredak, ljudi bez državljanstva u Tajlandu i dalje se suočavaju s problemima kada je riječ o dobivanju osnovnih prava’, rekla je za AFP glasnogovornica UNHCR-a Hannah Macdonald. Adul tako bez rodnog lista, osobne iskaznice ili putovnice ne može se legalno oženiti, dobiti posao ili otvoriti račun u banci, kao ni putovati, posjedovati nekretnine ili glasovati. Tajland je priopćio da će registrirati sve takve osobe do 2024., no do tada su zapravo zarobljeni u nekoj vrsti limba. Ipak, Adul ne dopušta da ga to zaustavi.

Inače strastveni nogometaš voli i svirati klavir i gitaru, a i odličan je učenik.

‘Odličan je učenik, a odličan je i u sportu. Našoj je školi donio nekoliko medalja i nagrada koje je dobio zbog svojih postignuća’, rekao je ravnatelj škole koju Adul pohađa, Phunawhit Thepsurin.