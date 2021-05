HAKERI ZAUSTAVILI DOSTAVU NAFTE CJEVOVODOM: Kaos na benzinskim postajama, ljudi se tuku čekajući u redovima za gorivo

Nestašicom goriva prouzročenu napadom hakerske skupine DarkSide najteže su pogođene južne savezne države, a kriza distribucije traje već gotovo tjedan dana

Nakon što je hakerska grupa DarkSide zaustavila dostavu naftnih derivata cjevovodom Colonial Pipeline, guverner američke savezne države Floride, Ron DeSantis pozvao je američkog predsjednika Joea Bidena da se angažira oko rješavanja krize goriva, piše Daily Mail.

Nestašicom goriva najteže su pogođene južne savezne države, a kriza distribucije traje već gotovo tjedan dana. Najgore je u Sjevernoj Karolini gdje je 65 posto benzinskih crpki bez goriva. Više od 60 posto benzinskih u Atlanti u Georgiji u srijedu nije imalo goriva, a u Pensacoli u Floridi je čak 70 posto crpki bilo bez goriva. U Charlotteu u Sjevernoj Karolini ne radi 71 posto crpki.

Cyber napad

“Mislim da se ovdje radi o nečemu što zahtijeva ozbiljnu pažnju vlade. Suštinski gledano, radi se o cyber napadu na ključnu infrastrukturu naše zemlje”, rekao je DeSantis.

Iz Colonial Pipelinea su rekli da će u srijedu odlučiti o tome je li sigurno da cjevovod nastavi s radom te bi na taj način mogli ubrzo okončati nestašicu goriva. Ukoliko se to ne dogodi i nestašica potraje, stručnjaci predviđaju da bi cijene goriva mogle dramatično porasti.

“Ne može se reći da je to privatni cjevovod i da se nećemo petljati. Ne, američka se vlada mora uključiti. Mora pomoći riješiti ovu situaciju. Strah me da će ova nestašica ljudima prouzročiti mnogo problema, pogotovo onih životnih. No, tu je i naša ekonomija”, rekao je DeSantis.

KORONA UPROPAŠTAVA NAFTNU INDUSTRIJU: Barel trenutno vrijedi kao litra piva, ali proizvođači ne smiju stati

Kritika Colonial Pipelineu

Ministar prometa Pete Buttigieg izjavio je da Vlada ne gubi vrijeme te da se poduzimaju svi potrebni koraci kako ne bi došlo do nestačice goriva te je pozvao Amerikance da ne gomilaju gorivo i posebno upozorio da ni pod kojim uvjetima gorivo ne stavljaju u plastične vrećice.

Također, CNN je izvijestio da je Bidenova administracija kritizirala Colonial Pipeline zbog nepripremljenosti i slabih sigurnosnih protokola.

Navedena kriza distribucije dovela je do toga da prvi puta nakon 2014. cijena goriva u SAD-u pređe tri dolara po galonu. Osim poskupljenja, kriza je dovela i do “borbe” na benzinskim crpkama u pojedinim mjestima pogođenim krizom.

U mjestu Knightdale u Sjevernoj Karolini u utorak su se potukli vozači dok su čekali u redu za benzin.

Svjedokinja tog događaja rekla je da se jedna žena pokušala progurati preko reda, a muškarca koji je nije htio pustiti ispred sebe “počastila” je uvredama te ga je čak i pljusnula na što je muškarac izašao iz svog automobila i uzvratio joj pljuskom te su se nakon toga nastavili hrvati. Nema informacija o tome je li tko bio uhićen nakon incidenta.

Hakerska skupine DarkSide 7. je svibnja “ransomware” virusom napala cjevovod Colonial Pipeline. Radi se o virusu koji je uzrokovao gašenje računalne opreme za upravljanje cjevovodom, a napad se ujedno smatra i najvećim cyber napadom na naftnu infrastrukturu SAD-a u povijesti budući da je doveo do potpunog gašenja cjevovoda.

Predsjednik Joe Biden 9. svibnja proglasio je izvanredno stanje u zemlji te je u ponedjeljak izjavio da ima indicije da je ucjenjivački softver stigao iz Rusije. Rusko veleposlanstvo u SAD-u je odbacilo te navode. Svakog dana kroz Colonial Pipeline prolazi oko 2,5 milijuna barela goriva (oko 300 milijuna litara), što čini gotovo 45% potrošnje goriva u pogođenim državama.