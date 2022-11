261. je dan rata u Ukrajini

ISW: Ukrajina pred velikom pobjedom u Hersonskoj regiji

Zelenskij: Oslobođeno 41 naselje na jugu Ukrajine

Britanski ministar obrane: Putina čeka težak psihološki udarac

Objavljeni detalji novog paketa američke vojne pomoći Ukrajini

Rusi unštili najveći most preko Dnjepra kod Hersona

U centru Hersona postavljena prva ukrajinska zastava

Rusko Ministarstvo obrane: Povlačenje iz Hersona je završeno

TIJEK DOGAĐAJA:

Rusi digli u zrak cestu preko ključne brane?

16.40 - Ukrajinski mediji pišu kako su ruske snage u povlačenju digle u zrak cestu preko brane HE Kahovka. Do sada se nagađalo kako bi Rusi mogli dignuti branu u zrak kako bi poplavili dolinu Dnjipra i usporili napredovanje Ukrajine. No za sada bi time više naštetili vlastitim snagama, obzirom na to da je lijeva obala rijeke, koji još drže Rusi, niža.

Ukrajina obećala vratiti Krim

16.24 - Ukrajina je obećala vratiti svu aneksiranu zemlju od Rusije, uključujući Krim na jugu. Južni poluotok Rusija je anektirala 2014. godine i od tada se dvije zemlje bore za njegov suverenitet. Savjetnik za obranu Yuriy Sak kaže za BBC: "Oslobodit ćemo našu zemlju i obnoviti ukrajinski teritorij unutar međunarodno priznatih teritorija koji uključuje Krim. Uvjeren sam da će naše vojno planiranje i dalje biti na dobroj razini kao što smo to učinili u Kijevu, Černigovu, Harkovu i sada u Hersonu."

Zašto je Herson strateški važan?

16.05 - Ukrajina ima za cilj osloboditi cijeli svoj teritorij pod ruskom okupacijom - uključujući aneksirani Krim - ali Herson je posebno važan, piše Sky News. Evo zašto:

Vrata Krima

Položaj grada čini ga vratimaprema Krimu. Dok je bio pod okupacijom, Herson je bio kopneni most za ruske snage do anektiranog područja. Krim je dom ogromne ruske vojne sile i Crnomorske flote. Za Ukrajinu, vraćanje Hersona omogućit će joj da postavi svoje dalekometno topništvo bliže Krimu.

Zalihe svježe vode

Ukrajinsko ponovno preuzimanje regije Herson moglo bi ugroziti opskrbu Krima svježom vodom. Nakon što je Moskva isprva zauzela Krim, Ukrajina je blokirala opskrbu vodom putem kanala iz rijeke Dnjepar.

Logistički pravci

Regija Herson uključuje ušće rijeke Dnjepar. Ako Rusija izgubi svoje jedino uporište na zapadnoj strani rijeke, Ukrajina može bolje napasti druge ruske linije opskrbe i dovesti u pitanje njenu kontrolu nad drugim dijelovima juga.

Simbolički značaj

Grad Herson bio je jedina regionalna prijestolnica koju su zauzele ruske snage tijekom invazije. Bio je to i najveći grad koji su držale moskovske snage, tako da bi gubitak grada bio veliki simbolički udarac Kremlju.

Kontrola Crnog mora

Regija leži na Crnom moru, koje je ključna arterija za ukrajinski izvoz hrane na strana tržišta.

Iz centra Hersona

15:55 - Društvenim mrežama šire se snimke razdragane mase koja pozdravlja ukrajinske snage u središtu Hersona. Jednu je objavio i Guardianov novinar Pjotr ​​Sauer:

U razmjeni zarobljenika oslobođeno 45 ukrajinskih vojnika

15:40 - U razmjeni zarobljenika s Rusijom oslobođeno je 45 ukrajinskih vojnika, a vraćena su i tijela dvojice poginulih ukrajinskih vojnika, rekao je šef ureda ukrajinskog predsjednika.

Dužnosnik, Andrij Jermak, nije iznio detalje o Rusima koji su oslobođeni u razmjeni, izvijestio je Reuters. No objavio je snimku grupe vojnika koji sjede u stražnjem dijelu vozila kojima je rečeno "Dobrodošli u Ukrajinu", a zatim su uzvikivali "Slava Ukrajini!"

Jermak je također tweetao druge video snimke i fotografije, uključujući ovu

Putinov glasnogovornik negira da je povlačenje Hersona 'ponižavajuće'

15:37 - Glasnogovornik Vladimira Putina, Dmitrij Peskov, zanijekao je da je rusko povlačenje iz Hersona bilo ponižavajuće za Kremlj, kada je razgovarao s novinarima u petak ujutro.

Peskov je rekao da nema žaljenja zbog toga što je grad u južnoj Ukrajini pripojen Rusiji na raskošnoj ceremoniji krajem rujna. Kremlj je rekao da je završio s povlačenjem svojih trupa iz Hersona, napuštajući tako jedinu regionalnu prijestolnicu koju su njegove snage zauzele u gotovo devet mjeseci borbi.

Peskov je inzistirao na tome da je grad još uvijek dio Rusije, prenosi agencija France Presse (AFP). “Ovo je subjekt Ruske Federacije. U tome nema i ne može biti promjena", rekao je Peskov novinarima.

Upitan žali li Rusija što je aneksirala Herson, Peskov je rekao da Kremlj "ne žali" zbog tog poteza.

Ukrajina 'gotovo u potpunosti kontrolira Herson'

15:35 - Savjetnik ukrajinskog ministarstva obrane Jurij Sak rekao je za BBC da su ukrajinske snage vratile kontrolu nad većim dijelom Hersona.

Ukrajinci su danas dobili pristup gradu jer se pokazalo da Rusija doista povlači svoje snage.

Ukrajinski dužnosnici i neki stručnjaci bili su oprezni da Rusija postavlja "zamku" objavljujući svoju namjeru povlačenja, i još uvijek su oprezni zbog izvješća da su neke ruske trupe ostale u gradu.

Ukrajinci u Hersonu još nisu sigurni

15:30 - Obrambeni i sigurnosni analitičar, profesor Michael Clarke, kometirao je kaos koji se odvija u Hersonu. Iako se čini da su se ruske snage povukle, on očekuje da će ostaviti "mnogo zamki" i da će natjerati Ukrajince da plate "sabotažama". Sumnja da će na ulicama biti i "grube pravde" i da bi moglo postati "gadno".

Čini se da je velik dio ruske opreme povučen sjevernije, kaže on, ali "panika" koja je nastala tijekom povlačenja dovela je do toga da su se mnogi mobilizirani vojnici utopili u rijeci Dnjepar.

Profesor Clarke nazvao je to "kaotičnim završetkom onoga što je nedvojbeno potpuno povlačenje iz Hersona" i "propagandnom noćnom morom za Kremlj".

Unatoč veselju među Ukrajincima, mogli bi se suočiti s još jednim problemom. Ruske trupe će se htjeti konsolidirati na istočnoj obali rijeke, gdje će vjerojatno pokušati bombardirati Herson topništvom slično kao što su učinili s Mariupoljom i Severodonjeckom.

Profesor Clarke kaže da će Ukrajinci stoga morati potisnuti Ruse 30 ili 40 km na istok. To će uključivati ​​"stvarno veliki manevar" da ih se okruži ili izvrši pritisak da se povuku, kaže.

Ukrajinci skeptični: Pozivaju Ruse da se predaju

15:25 - Moskva kaže da su njezine trupe napustile grad Herson, ali ukrajinski dužnosnici djeluju sumnjičavo. Ukrajinsko vojno obavještajno tijelo zahtijevalo je da se sve ruske trupe koje su ostale u Hersonu predaju.

Pojavila su se izvješća o nekim vojnicima koji su zaostali tijekom povlačenja, a neki su se presvukli u civilnu odjeću.

Ruski se vojnici pozivaju da priđu ukrajinskoj vojsci s oružjem okačenim o ramenu i bijelom zastavom ili tkaninom.

Prigožin obučava civile u ruskim regijama na granici s Ukrajinom

15:22 - Šef ruske skupine plaćenika Wagner Jevgenij Prigožin rekao je da je njegova organizacija počela obučavati civile u ruskim regijama koje graniče s Ukrajinom za formiranje milicije i izgradnju utvrda.

"Wagner pomaže i nastavit će pomagati stanovništvu u pograničnim područjima da nauče kako graditi inženjerske strukture, obučavati i organizirati miliciju", rekao je Prigožin, citirala ga je tiskovna služba njegove tvrtke Concord.

Rekao je da je “veliki broj ljudi već spreman braniti svoju zemlju”.

Prigožin je rekao da je Wagnerov glavni cilj bio započeti s izgradnjom utvrda i škola za obuku u regijama Belgorod i Kursk, koje su posljednjih mjeseci redovito izložene napadima za koje Moskva okrivljuje ukrajinsku vojsku.

"Ako želite mir, pripremite se za rat", rekao je, prenosi Agence France-Presse (AFP), inzistirajući na tome da svaki Rus ima pravo braniti svoju domovinu onako kako smatra prikladnim.

Euforični građani dočekali ukrajinske vojnike u Hersonu

15.20 - Ukrajinski vojnici stigli su u centar Hersona, gdje su ih dočekali euforični građani.

Ukrajinci apeliraju na ruske trupe da se predaju

14:00 - Ukrajinsko vojno obavještajno tijelo (GUR) apeliralo je na ruske trupe koje su ostale u Hersonu nakon povlačenja da se predaju.

Ukrajinsko ministarstvo obrane priopćilo je da se grad vraća pod ukrajinsku kontrolu i pozvalo sve preostale ruske vojnike da se predaju.

Postoje izvješća da su neki vojnici možda zaostali tijekom zapovijedi za povlačenje. Neki su se presvukli u civilnu odjeću, ali postoji bojazan da su još uvijek naoružani.

U izjavi objavljenoj na svojim kanalima društvenih medija, obrambena obavještajna služba Ukrajine rekla je: “U slučaju dobrovoljnog zatočeništva, Ukrajina vam jamči preživljavanje i sigurnost. Pridržavamo se Ženevskih konvencija, jamčimo ratnim zarobljenicima hranu, medicinsku skrb i mogućnost vaše razmjene za vojnike ukrajinskih oružanih snaga koji su zarobljeni u Ruskoj Federaciji.

“Sigurno je predati se u zarobljeništvo nakon prethodnog razgovora o uvjetima predaje s ovlaštenim predstavnicima ukrajinskog zapovjedništva pozivom na vruću liniju državnog projekta Ukrajine ‘Želim živjeti’.”

Dao je telefonske brojeve ili rekao vojnicima da priđu ukrajinskoj vojsci s oružjem o ramenu, s bijelom zastavom ili tkaninom i viču "Predajem se".

Ukrajinski vojnici ušli u Herson

12.36 - Prema neslužbenim izvještajima s društvenih mreža, prvi ukrajinski vojnici ušli su u Herson, grad na jugu Ukrajine iz kojeg se danas potpuno povukla ruska vojska.

Društvenim mrežama proširila se fotografija na kojoj se vidi kako građani Hersona pozdravljaju ukrajinske vojnike pred pubom, za koji je geolokacijom utvrđeno da se nalazi na zapadu grada. Guardian javlja kako izgleda da se ukrajinski vojnici kreću prema centru grada.

Rusko Ministarstvo obrane: Povlačenje iz Hersona završeno

11:27 - Rusko ministarstvo obrane dovršilo je povlačenje trupa sa zapadne obale rijeke Dnjepar u ukrajinskoj južnoj regiji Herson, izvijestila je novinska agencija Tass. U svom dnevnom izvješću koje su citirale ruske novinske agencije, ministarstvo je reklo da su sve ruske snage i oprema prebačeni na lijevu ili istočnu obalu rijeke Dnjepar. Rečeno je da je povlačenje završeno do 05:00 sati po moskovskom vremenu u petak ujutro.

Rusija je naredila povlačenje u srijedu nakon što je rekla da su pokušaji održavanja pozicije i opskrbe trupa "uzaludni" u svjetlu rastuće ukrajinske protuofenzive.

Ministarstvo je također u petak priopćilo da nije ostao niti jedan jedini komad vojne opreme ili vojnika na zapadnoj strani rijeke, što uključuje regionalnu prijestolnicu Herson, te da Rusija nije pretrpjelanikakav gubitak osoblja ili opreme tijekom povlačenja.

Tass: Rusija 'dovršila povlačenje' sa zapadne obale Dnjepra

11:17 - Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da je završilo povlačenje trupa sa zapadne obale rijeke Dnjepar u ukrajinskoj regiji Herson, javlja novinska agencija TASS.

'Povlačenje će omogućiti Ukrajincima da poraze Ruse'

11:15 - Povlačenje ruske vojske iz Hersona bilo je tako loše vođeno da se čini da će to omogućiti ukrajinskim snagama da poraze neprijatelja, kaže Mike Martin, višem suradniku za ratne studije na King's Collegeu u Londonu i bivši časniki britanske vojske.

Rusija je morala najaviti povlačenje jer se povlačila s teritorija koje je prethodno anektirala, ali čini se da nisu sve ruske trupe bile obaviještene o potezu da se povuku, rekao je na Twitteru. “I, kao što znamo, povlačenje je najteži vojni manevar za izvesti. Mnogo je teže ako to najavite prije. Dakle, sada imamo situaciju u kojoj ruske trupe ometaju prijelaz točkama i granatiraju ih Ukrajinci.”

'Rusi više nisu' na zapadnoj strani srušenog hersonskog mosta

11:10 - Ruski reporter Alexander Kots, s istočne strane, tvrdi kako s druge strane, u gradu Hersonu, nema više ruskih vojnika. U video izvješću kaže da su se srušila "dva raspona" mosta. Dodaje da je most "vjerojatno dignut u zrak" tijekom povlačenja ruskih snaga.

Govoreći o suprotnoj obali, kaže: "Naše trupe sada nisu na toj strani."

Francis Scarr, iz BBC Monitoringa, objavio je da se "zaprepašteni mještani sad pitaju kako prijeći prijeko da mogu otići kući".

Ruski vojnik: 'Što da kažem, sve što sam govorio dogodilo se'

11:03 - Neidentificirani ruski vojnik koji je objavio izvještaj o povlačenju, opisao je kako je jedna jedinica odbacila svoje uniforme dok je svaljivala krivnju na one u Rusiji koji su racionalizirali povlačenje iz južnog ukrajinskog grada Hersona.

"Hej svima, ljudi, živ sam", kaže vojnik, vidljivo umornog lica na pozadini noćnog neba. "Što da kažem? Sve što sam govorio dogodilo se. Oni koji za to traže opravdanje, uspoređujući to s Borodinom [krvava bitka tijekom Napoleonove invazije na Rusiju] ili bilo što drugo mogu, možete im reći neka se zajebu. Oni koji misle da će dalje biti sve u redu, reci im neka se jebu.

“Oni kopaju utvrde na Krimu i u jednoj jedinici, koju neću imenovati, zadnja zapovijed je bila da se presvučemo u civilnu odjeću i odjebemo kako god hoćete.”

Prva ukrajinska zastava u centru Hersona

11:00 - Pojavile su se slike na kojima se vidi da je velika ukrajinska zastava izvješena u središtu Hersona preko noći, vjerojatno od strane partizana koji su bili aktivni u gradu, jer su stanovnici uglavnom ostali u kućama, a neki ruski izvještaji sugeriraju da su ukrajinske specijalne snage ušle u grad.

Moskva: Rusko povlačenje ne mijenja status Hersona

10:45 - Rusko povlačenje iz Hersona, najavljeno ranije ovog tjedna, ne mijenja status regije, priopćio je Kremlj.

U telefonskoj konferenciji s novinarima, glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da je status regije "definiran i fiksan" i da nikakve promjene nisu moguće.

Glavni ukrajinski tužitelj odbija mirovne pregovore

10:30 - Glavni ukrajinski tužitelj rekao je kako ne misli da je nastavak mirovnih pregovora s Rusijom "moguć".

Andrij Kostin, koji namjerava osnovati poseban međunarodni sud, traži ratnu odštetu putem konfiskacije ruske imovine. "Ne mislim da je moguće nastaviti bilo kakve pregovore", rekao je za BBC.

Upitan o nevoljama koje rat uzrokuje u svijetu, a ne samo u Ukrajini, Kostin je rekao: "Ljudi pate zbog Putinove agresije na Ukrajinu. Ne čuju projektile. Ne znaju što je bombardiranje. Ne znaju što je ubijanje, silovanje, pljačka."

Priznajući da Europljani plaćaju više cijene hrane i goriva, dodao je: "Ukrajinci plaćaju životima za istu borbu."

Ranije je Sky News izvijestio da najviši američki general Mark Milley vidi povlačenje Rusa iz Hersona kao "mogućnost" za početak mirovnih pregovora.

Srušio se most između Hersona i istočne obale Dnjepra pod kontrolom Rusije

10:20 - Antonivskij most, jedini obližnji cestovni prijelaz od južnog ukrajinskog grada Hersona do istočne obale rijeke Dnjepar pod kontrolom Rusije, srušio se, citirala je u petak ukrajinska javna radiotelevizija lokalne stanovnike.

Televizija Suspilne objavila je fotografiju na kojoj se vidi kako nedostaju cijeli dijelovi mosta. Sljedeći cestovni prijelaz preko Dnjepra udaljen je više od 70 km (43 milje) od grada Hersona.

Nije odmah bilo jasno što je uzrokovalo urušavanje mosta. Rusija je u srijedu objavila da se povlači sa zapadne obale Dnjepra na drugu stranu.

Američki general: Povlačenje iz Hersona otvara mogućnost za pregovore

10:15 - SAD je potaknuo Ukrajinu da iskoristi rusko povlačenje iz južnog grada Hersona kao platformu za ponovno pokretanje pregovora dok se čelnici sastaju na razgovorima G20 sljedeći tjedan, javlja Times.

Mark Milley, vrhovni američki general, rekao je da je sastanak G20 bio "prozor mogućnosti" za čelnike da razgovaraju o tome kako okončati borbe.

Ruski predsjednik Vladimir Putin neće prisustvovati okupljanju čelnika zemalja G20 na Baliju sljedeći tjedan, potvrdili su u četvrtak indonezijski i ruski dužnosnici, prekinuvši tjednima nagađanja o mogućem sukobu s američkim predsjednikom Joeom Bidenom.

Ruskog predsjednika predstavljat će njegov veteran ministar vanjskih poslova, Sergej Lavrov, rekli su dužnosnici.

Rusi napuštaju ranjene suborce

10:00 - Ruski vojnici napuštaju ranjene suborce dok se povlače iz južnog ukrajinskog grada Hersona, piše Daily Telegraph.

Nikolaj, ukrajinski vojnik koji se bori u regiji, rekao je novinama: "Dolazi do povlačenja ruskih trupa na više utvrđene položaje. Ali još uvijek je bilo naseljenih mjesta gdje smo vidjeli bitke. Povlače se jer trpe gubitke, vrlo teške gubitke. Štoviše, ne uzimaju ni tijela svojih vojnika, a ostavljaju ranjene."

Kijev opet suočen s nestancima struje

9:50 - Ruski napadi na ukrajinsku elektroenergetsku infrastrukturu tijekom prošle noći doveli su do izvanrednih nestanaka struje u glavnom gradu Kijevu, priopćila je danas ukrajinska energetska tvrtka Yasno.

"Novi napadi na energetska postrojenja dogodili su se tijekom noći. Danas se u Kijevu provode hitni prekidi struje, a ne po reasporedu", rekao je Serhij Kovaljenko, izvršni direktor tvrtke Yasno.

Jutros su ruske snage napale regiju Vinica gdje su pogodile jedan kritični elektroenergetski objekt.

Rusi se povlače iz Hersona uništavajući sve za sobom

9:21 - Ukrajinska vojska priopćila je da su ruske snage minirale ceste i uništile ključnu infrastrukturu povlačeći se iz Hersonske regije.

"Ruski osvajači nastavljaju pljačkati naselja iz kojih se povlače. Također pokušavaju oštetiti dalekovode i druge prometne i energetske infrastrukturne objekte u Hersonu", izjavio je jutros glasnogovornik Glavnog stožera ukrajinskih oružanih snaga Oleksander Šutpun.

Među ostalim, uništen je i cestovni Antonovski most u sjeveroistočnom predgrađu Hersona, glavni tamošnji most preko Dnjepra.

Dodao je da su ruski vojnici minirali ceste u selima Tjahinka i Kozacke, a u selu Zelenivka, na periferiji grada Hersona, zabranili su žiteljima da se kreću po naselju, dok ondje postavljaju crtu obrane.

U međuvremenu, ukrajinska vojska nastavlja protuofenzivu i napredovanje prema Hersonu.

SAD šalje Ukrajini novi paket vojne pomoći

8:49 - Washington je najavio novi paket vojne i financijske pomoći Ukrajini vrijedan 400 milijuna dolara. Kako javlja Kyiv Independent, paket će među ostalim uključivati projektile za sustave protuzračne obrane Hawk, četiri sustava protuzračne obrane Avenger i streljivo za raketne sustave HIMARS.

Detalje nove američke tranše objavio je ukrajinski ministar obrane Oleksij Reznikov.

Zelenskij: Deseci ukrajinskih zastava podignuti oko Hersona

8:39 - Ukrajinske snage ponovno su zauzele više od 40 okruga oko grada Hersona dok se ruske snage povlače, rekao je u četvrtak navečer ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij.

"Broj ukrajinskih zastava vraćenih na svoje pravo mjesto u sklopu obrambene operacije već se broji u desecima", rekao je u svojoj redovitoj večernjoj videoporuci.

Upozorio je da su ruske snage za sobom ostavile "tisuće neeksplodiranih bombi i streljiva". Oko 170.000 četvornih kilometara zemlje prekriveno je minama, rekao je.

U četvrtak navečer bilo je naznaka da se ukrajinske snage približavaju gradu Hersonu, luci na ušću rijeke Dnipro, rekao je ukrajinski vojni analitičar i medijski komentator, a prenosi agencija Reuters.

Trebat će najmanje tjedan dana da se Rusija povuče iz grada Hersona, rekao je ukrajinski ministar obrane Oleksij Reznikov u intervjuu Reutersu u četvrtak. Rusija još uvijek ima 40.000 vojnika u regiji i obavještajni podaci pokazuju da su njezine snage ostale u i oko grada, rekao je Reznikov.

Rusija je u srijedu objavila da će se povući sa zapadne obale Dnjepra kod Hersona, jedine regionalne prijestolnice koju je Moskva osvojila od invazije na Ukrajinu u veljači. Povlačenje bi bilo treći put da je manja ukrajinska vojska potisnula Ruse, koji su u ožujku na sjeveru bili spriječeni da zauzmu glavni grad Kijev. Zatim su u rujnu ukrajinske snage izbacile ruske okupacijske snage iz sjeveroistočne regije Harkiv.

Rusi pogodili zgradu u Mikolajivu, ubijeno dvoje ljudi

8:31 - Ukrajinski izvori javljaju da su sinoć ruske snage raketirale Mikolajivu na jugu Ukrajine pogodivši i jednu stambenu zgradu pri čemu su dvije sobe poginule, a dvije su ranjene.

"Vidimo razaranja na zgradi s pet katova. Zasad je dvoje mrtvih i dvoje ranjenih. Hitne službe nastavljaju s potragom i spašavanjem", rekao je gradonačelnik Mikolajiva Aleksandar Senkevič.

“Ovo je ciničan odgovor terorističke države na naše uspjehe na bojištu”, rekao je ukrajinski predsjednik Zelenskij na svom Telegram kanalu.

Južna Koreja neće Ukrajini isporučiti oružje i streljivo

8:21 - Južna Koreja je danas potvrdila svoje stajalište da Ukrajini neće isporučivati ubojito oružje, unatoč pregovorima o trgovini streljivom koji vodi sa SAD-om, javlja CNN.

Time je službeni Seul reagira na pisanje The Wall Street Journala koji je, pozivajući se na američke dužnosnike upoznate s dogovorom, objavio da je Južna Koreja pristala prodati SAD-u oružje i streljivo kalibra 155 mm koje bi bilo namijenjeno Ukrajini.

"Politika vlade da Ukrajini ne dostavlja smrtonosno oružje nije se promijenila", priopćilo je južnokorejsko ministarstvo obrane.

'Putin bi se mogao suočiti s jakim psihološkim udarcem'

7:55 - Vladimir Putin mogao bi se suočiti sa "značajnim psihološkim udarcem" ako ruske trupe izgube Herson, rekao je britanski ministar obrane Ben Wallace.

The Sun piše da ta procjena stiže u trenutku dok izvještaji govore o bijegu ruskih trupa iz okupirane regije pred ukrajinskom protuofenzivom u kojoj je, prema riječima predsjednika Volodimira Zelenskog, ukrajinska vojska oslobodila 41 naselje u okolici Hersona i Mikolajiva pomaknuvši liniju fronte za 7 kilometara.

ISW: Ukrajina ide prema ogromnoj pobjedi u Hersonu

7:22 - Američki think tank Institut za ratne studije (ISW) u novom je izvješću objavio Ukrajina ima inicijativu na bojišnici te da je na putu ostvarenja velike pobjede u Hersonskoj regiji. Oslobađanje Hersona neće biti posljednja pobjeda Ukrajine u ratu, piše u analizi ISW-a.

Predviđa se da će borbe biti nastavljene ne samo na jugu, nego i oko grada Bahmuta u regiji Donjeck, jedinom mjestu gdje ruske snage još pokušavaju napadati i zauzeti teritorij. U Luhanskoj regiji ukrajinske snage nastavljaju s protunapadom - piše ISW.

Zelenski: Ukrajina je oslobodila 41 naselje na jugu zemlje

7:20 - Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij sinoć je u svomeobraćanju rekao da je oslobođeno 41 naselje na jugu Ukrajine. Dodao je i da je neodređen broj ukrajinskih vojnika ubijen u borbama.

"Danas imamo dobre vijesti s juga. Ali iako smo radosni, moramo se sada i zauvijek sjetiti što ovaj pokret znači - svaki korak naših obrambenih snaga predstavlja živote dane za slobodu Ukrajinaca."

SAD: Rusko povlačenje ne znači da se rat bliži kraju

7:15 - Sjedinjene Američke Države su primijetile neke naznake da bi ruske snage mogle planirati povlačenje iz ukrajinskog grada Hersona, rekla je Bijela kuća u četvrtak. Savjetnik za nacionalnu sigurnost Jake Sullivan je rekao da rusko povlačenje iz nekih dijelova Ukrajine ne znači da se rat bliži kraju. Sullivan je kazao da Washington ne vrši pritisak na Ukrajinu da započne diplomatske pregovore s Rusijom glede rata. Ukrajinski ministar obrane Oleksij Reznikov je u četvrtak rekao da će Rusiji trebati najmanje tjedan dana da povuče svoje vojnike iz južnog ukrajinskog grada Hersona i da će zima usporiti borbena djelovanja.

Prva japanska žrtva u ruskoj agresiji na Ukrajinu

7:10 - Japanac koji se borio na ukrajinskoj strani protiv Rusije poginuo je u Ukrajini kao prva poznata japanska žrtva u tom ratu, priopćila je u petak japanska vlada. Mladić u dvadesetim godinama ubijen je u srijedu u borbi, rekao je novinarima glasnogovornik japanske vlade Hirokazu Matsuno.

Dužnosnik japanskog ministarstva vanjskih poslova rekao je za AFP da je mladić prvi japanski državljanin koji je poginuo u Ukrajini "od početka (ruske) invazije u veljači". Japanski diplomati su "u kontaktu s njegovom obitelji i pružit će joj svu potrebnu pomoć", dodao je Matsuno.

Japanske vlasti nisu otkrile pojedinosti. Agencija Jiji Press piše da se mladić borio u postrojbi koja je sudjelovala u ukrajinskoj protuofenzivi na istočnom bojištu.

Japan već mjesecima poziva svoje državljane da napuste Ukrajinu i da ne putuju u tu zemlju.