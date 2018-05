GROZNO: Poruka majke čija je 18-godišnja kćer umrla kada je na partiju ‘uzela dvije tablete’ je duboko potresna

Majka tinejdžerice koja je umrla nakon što je “uzela dvije tablete” na glazbenom festivalu upozorava ljude da “nikada ništa ne uzmu”, piše Independent.

Georgia Jones (18) je umrla nakon što je prevezena u bolnicu sa festivala Munity u Portsmouthu. Još je jedan mladić, Tommy Cowan (20), isto tako preminuo u bolnici. Oni su dvoje od 15 posjetitelja festivala koji su završili u bolnici, dok su organizatori upozorili na “izrazito jake, ili lošu seriju” droga. Drugi dan festivala, kad su trebali nastupiti Craig David i Sean Paul, odgođen je “zbog predostrožnosti”.

Majka preminule djevojke Janine Milburn poslala je poruku preko društvenih mreža da ljudi više ne uzimaju droge. “Georgia je umrla zbog komplikacija nakon što je uzela dvije tablete na Mutinyu”, napisala je. “Ako ništa drugo nadam se da će ono što se njoj dogodilo odvratiti vas od toga da ikada išta uzmete. Zbog tableta temperatura joj je toliko skočila da je umrla za 45 minuta.”

