DUGO JE ČEKALA OVAJ TRENUTAK: Greta brutalno spustila Trumpu na Twitteru, ljudi su oduševljeni: ‘Živim za to da jednog dana ‘udarim’ kao Greta’

Donald Trump ne odustaje od pokušaja da zaustaviti brojanje glasova nakon izbora u SAD-u, a njegova ljutnja zbog rezultata inspirala je Gretu Thunberg da mu se “osveti” na Twitteru.

Naime, Donald Trump je prošle godine poručio Greti da poradi na problemima s kontroliranjem bijesa.

“Toliko ridikulozno. Greta mora poraditi na svom problemu s bijesom, a onda treba s prijateljem otići pogledati film. Smiri se, Greta, smiri se”, napisao je Trump tada na Twitteru.

Greta mu očito to nije zaboravila pa je danas na Twitteru napisala: “Toliko ridikulozno. Donald mora poraditi na svom problemu s bijesom, a onda treba s prijateljem otići pogledati film. Smiri se, Donalde, smiri se”.

