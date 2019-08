GRENLAND ODGOVORIO NA TRUMPOVE FANTAZIJE DA ĆE IH KUPITI: ‘Nismo na prodaju; sami odlučujemo tko će nam biti prijatelji’

List Wall Street Journal, koji je prvi objavio vijest o Trumpovoj želji da kupi Grenland, tvrdi da je Trump o kupovini govorio “različitim stupnjevima ozbiljnosti”.

Grenland je poručio kako “nisu na prodaju” nakon što je predsjednik SAD-a Donald Trump izjavio da bi htio kupiti taj najveći otok na svijetu, piše u petak BBC.

Predsjednik je navodno na večerama i sastancima sa savjetnicima razmatrao ideju kupovine Grenlanda, autonomnog teritorija Danske.

Međutim, grenlandska vlada odbacila je ideju, kazavši: “Otvoreni smo za poslovnu suradnju, ne za prodaju”.

List Wall Street Journal, koji je prvi objavio vijest o Trumpovoj želji da kupi Grenland, tvrdi da je Trump o kupovini govorio “različitim stupnjevima ozbiljnosti”.

Izvori citirani u drugim medijima različito tvrde da se američki predsjednik šalio ili ozbiljno nadao proširiti teritorij SAD-a.

Dužnosnici Grenlanda pak inzistiraju na tome da otok nije na prodaju.

Bogati resursi

“Grenland je bogat prirodnim resursima poput minerala, najčišćom vodom i ledom, zalihama ribe, plodovima mora, obnovljivom energijom te ima velik potencijal za avanturistički turizam. Otvoreni smo za poslovnu suradnju, ne za prodaju”, poručilo je ministarstvo vanjskih poslova u izjavi objavljenoj na društvenim medijima.

Premijer Grenlanda Kim Kielsen isto je ponovio u zasebnoj izjavi.

“Grenland nije na prodaju, no otvoreni smo za trgovinu i suradnju s drugim državama, uključujući i SAD”, poručio je Kielsen.

Zastupnica grenlandskog parlamenta Aaja Chemnitz Larsen također je odbacila ideju američkog predsjednika.

“Ne, hvala na Trumpovu ideju kupovine Grenlanda!”, napisala je Larsen na Twitteru dodavši da je “bolje i ravnopravnije partnerstvo s Danskom” pravi put naprijed.

Glavni urednik grenlandskog lista Swemitsiaq, Poul Krarup, rekao je za BBC da “ne može vjerovati” da je Trump rekao takvo što.

Sami odlučujemo tko će nam biti prijatelji

“Grenland je samostalan teritorij Kraljevine Danske i kao takav se mora poštovati”, rekao je Krarup.

No, dodao je i da su šanse da se Trumpove želje ostvare vrlo male.

“Htjeli bismo surađivati sa SAD-om, u to nema sumnje, no neovisni smo i sami odlučujemo tko će biti naši prijatelji”, kazao je on.

Grenland je, nakon Australije koja se definira kao kontinent, najveći otok na svijetu, i autonomni teritorij Danske.