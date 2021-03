GRČKU POGODIO SNAŽAN POTRES MAGNITUDE 6,0 PO RICHTERU: Osjetio se u Prištini i Podgorici

Prema prvim procjenama EMSC-a bio je jačine 6,0 po Richteru, a uslijedili su i manji potresi na području Grčke.

Potres je pogodio Grčku oko 11:15 sati, a epicentar potresa bio je 121 kilometar jugozapadno od Soluna. Nekoliko korisnika na Twitteru EMSC-a ostavilo je komentare da se potres osjetio u Prištini i Podgorici.

Felt #earthquake (#σεισμός) M6.0 strikes 121 km SW of #Thessaloníki (#Greece) 3 min ago. Please report to: https://t.co/FEjQlBdzeG pic.twitter.com/y1bH38AwbK

— EMSC (@LastQuake) March 3, 2021