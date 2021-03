GRADOVI NA OBALI PRAZNI, ČUJU SE SAMO SABLASNE SIRENE: Stanovnici Pacifika čekaju tsunami, snimke zadnjeg potresa su jezive

Tamošnji mediji javljaju da je tisuće ljudi koji žive na obali napustili svoje domove te se zaputili prema višim nadmorskim visinama

Novozelandsko područje pogodio je niz snažnih potresa, a zbog posljednjeg koji se dogodio oko 8:30 po lokalnom vremenu, stanovnici Paficika morali su proći evakuaciju. Prema vremenu u Hrvatskoj, potres se zbio oko 20:30 sati.

NOVI SNAŽAN POTRES KOD NOVOG ZELANDA: Magnituda mu je 7,9, prijeti opasnost od tsunamija

#BREAKING Tsunami waves observed after powerful Pacific quakes, says US monitor pic.twitter.com/pE1QOQanIc — AFP News Agency (@AFP) March 4, 2021

Naime, zbog zadnjeg potresa za koji je magnitude 8,1 po Richteru, stanovnicima prijeti tsunami im je izdano upozorenje da se što prije sklone u unutrašnjost otočja ili na uzvisinu. CNN prenosi da epidemiološke mjere ne vrijede za vrijeme tsunamija.

Potresu magnitude 7,8 prethodila su dva potresa od 7,4 i 6,9 po Richteru u istom području. Zahvatio je regiju tisuću kilometra od novozelandske obale u 8:28 sati po lokalnom vremenu, prema američkom opservatoriju USGS.

Tisuće ljudi napustilo domove

Centar za uzbunjivanje na tsunami u Tihom oceanu je upozorio na potencijalno opasne valove na Novom Zelandu, Tongi, Samoi, Cookovim otocima, Fijiju kao i u Wallisu i Futuni. Novi Zeland je naredio evakuaciju nekih područja.

Nakon potresa su društvenim mrežama počele kružiti snimke trenutka “udara” zbog kojih se ježi koža i ledi krv u žilama.

It's 9.32 am in American Samoa. First tsunami waves could arrive by 10.19 am local time. People should move away form beaches and harbors. More: https://t.co/a8Uhv7QP8E — BreakinNewz (@BreakinNewz01) March 4, 2021

#BREAKING | Evacuating to higher ground in American Samoa (Utulei) due to Tsunami warning & 7.3 magnitude earthquake (N of New Zealand). First wave expected at 10:19 AM AST 🌊 🇦🇸 🚨 #Weather #TsunamiWarning #Earthquake pic.twitter.com/Kxgiis3jp6 pic.twitter.com/vkCMIuZAFd — BTFKNEWS (@btfknews) March 4, 2021

Tamošnji mediji javljaju da je tisuće ljudi koji žive na obali napustili svoje domove te se zaputili prema nadmorskim visinama. Zastoji na ulicama nastali su u gradovima Whakatane i Whangeri, javlja NZ Herald. Policija je stanovnike pozvala da hodaju i koriste bicikle ne bi li se izbjegli prometni čepovi.

Lokalni mediji izvještavaju da su gradovi na obali do 22:20 bili prazni.

Nažalost, podrhtavanje tla ne prestaje na području Novog Zelanda.