GRAD BLIZU HRVATSKE: Nekoć je bio turistički raj, a danas – užas od kojeg su i vlasti digle ruke; ‘Ljude vežu i iz utrobe im vade drogu…’

Nekadašnji turistički raj Castel Volturno između Rima i Napulja je postao središte nigerijske mafije u Italiji i Europi. Vlasti su digle ruke od ovog mjesta napučenog izbjeglicama iz Afrike. Nigerijci ovdje obrću milijune, prije svega krijumčarenjem droge i prisilnom prostitucijom

Ne, ovo nije Nigerija, ovo je Italija. Castel Volturno, gradić udaljen dva sata vožnje od Rima prema jugu. Direktno na moru. Ovdje je nekada bio obiteljski turistički raj. No danas je Castel Volturno grad od kojeg su vlasti digle ruke. Središte organiziranog kriminala i siromaštva. Posvuda otpad i ruševine, piše Ellen Trapp za Deutsche Welle.

I Camorra digla ruke

Pored talijanske mafije ovdje se posljednjih godina etablirala i nigerijska mafija. Davide, nekadašnji član jednog od nigerijskih klanova, današnji doušnik policije koji ne želi da mu spominjemo ime, govori kako se dvije mafije različitih etničkih predznaka dobro nadopunjuju. Zapravo je Cammora, kako se u ovom dijelu Italije naziva mafija, ovaj gradić prepustila nigerijskim bandama. “Castel Volturno je centar nigerijske mafije i jedino mjesto gdje možete živjeti bez da vas netko kontrolira. Ovdje možete raditi što vas je volja bez da vlasti uopće nešto saznaju”, priča Davide.

Droga važnija od ljudi

Nigerijci ovdje obrću milijune, prije svega krijumčarenjem droge i prisilnom prostitucijom. Davide je bio jedan od krijumčara droge. Iz Ekvadora, Malezije ili Brazila – putovao je gdje god je trebalo i u malim paketićima koje je progutao prebacivao kokain u Italiju. U želudac mu je stalo do 1,2 kg. Kao kurir je doživio mnogobrojne brutalnosti. “Ako neki kurir nakon dolaska u Italiju i iz nekog razloga nije mogao izbaciti kokain iz probavnog trakta, onda su ga svezali i pustili da umre. I nakon toga bi mu izvadili kokain iz utrobe. Roba je važnija od čovjeka. Čovjek ne vrijedi ništa”, priča Davide.

Formiranje nigerijske mafije je prema nekim informacijama započelo tek ovdje u Italiji i to po uzoru na strukture domaće Camorre. Regrutacija se vrši među mnogim izbjeglicama koje već godinama morskim putem dolaze u Italiju.

Policija i karabinjeri žmire na oba oka

U Castel Volturnu nigerijska mafija ima odriješene ruke. Kao i drugdje u Italiji, vlasti se teško suočavaju s organiziranim kriminalom. Mafija preuzima napuštene zgrade, kojih je ovdje sve više i tamo trguje svime: oružjem, drogama te ženama i djevojčicama koje prisiljava na prostituciju.

Visoko profesionalan i unosan posao. Davide govori o tome kako se na otvorenom moru preuzimaju pošiljke: “Oko 10 sati uvečer pratimo pojavljuju li se na pučini na horizontu neki signali. Tada uskačemo u glisere i pokupimo robu.” Droga su uglavnom prenosi pomoću ribarica.

Davide je svjestan da ima mnogo policajaca i karabinjera koji znaju za ovu praksu, ali ne poduzimaju ništa. On smatra da Italija nema problem samo s jednom mafijom. On, kako kaže, želi da se moć nigerijske mafije, koja seže do visokih političkih krugova, napokon smanji.