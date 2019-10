GOVORE IM DA NE MOGU BITI OVDJE: Evo kako policija BiH okuplja migrante u Bihaću i odvodi ih kamp nadomak Hrvatske

Nakon što se okupi oko 20 ljudi, policajci ih tada odvode u kamp Vučjak

Nekoliko tjedana traje micanje migranata s ulica u Bihaću u kamp Vučjak, a jedno takvo “okupljanje” koje provodi policija zabilježio je novinar portala Klix.ba. Na snimci je zabilježena akcija Jedinice za podršku MUP-a Unsko-sanskog kantona te se vidi nekoliko policajaca koji na šetalištu skreću pažnju migrantima da ne mogu biti na toj lokaciji pa ih nakon toga odvode na točku okupljanja.

Nakon što se okupi oko 20 ljudi, policajci ih tada odvode u kamp Vučjak. Podsjetimo, taj se kamp je unazad nekoliko tjedana našao u fokusu bosanskohercegovačke javnosti zbog toga što su uvjeti u Vučjaku teški. Osim toga, migranata je ondje previše, spavaju na otvorenom te hrane nema dovoljno za sve.

Humanitarna katastrofa

Preporuka nadležnih međunarodnih organizacija jest da se kamp zatvori i da se migranti premjeste na adekvatnu lokaciju. No, čini se da njihovi apeli nisu urodili plodom jer nove lokacije još uvijek nema, a koplja se i dalje lome između lokalnih zajednica i ministarstva sigurnosti BiH. Dragan Metkić, ministar sigurnosti BiH kaže da postoji pet do šest lokacija koje bi vrlo brzo mogle biti adaptirane te da im niti jedna lokalna zajednica nije dopustila ulazak u taj centar. Istodobno, operativna grupa traži da se migranti hitno premjeste iz USK Salakovac, Delijaš ili Ušivak.

Ovoga tjedna kratko je obustavljen dovod vode u Vučjak, a tijekom ključnih sati trebalo je doći do konačne odluke i do konačnog gašenja kampa. Međutim, to se nije dogodilo. U četvrtak je Međunarodni komitet Crvenog križa (MKCK) upozorio na neposrednu humanitarnu katastrofu koja u Vučjaku, improviziranom migrantskom kampu nadomak Hrvatske. Iz MKCK ističu da u kampu borave osobe sa slomljenim udovima koje nisu prevezene na liječenje, kao i da je 70 posto osoba u kampu zarađeno svrabom.

No i dalje Crveni križ osigurava obrok za stanovnike kampa kako bi se odgodila moguća katastrofa, piše Klix.

