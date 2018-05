GOTOV NAJŽEŠĆI SUKOB U ZADNJE TRI GODINE: Hamas objavio da je dogovorio primirje s Izraelom

Skupina Hamas, koja kontrolira Pojas Gaze, u srijedu je priopćila da je nakon najžešćeg sukoba između Izraela i Palestinaca od 2014. dogovorila prekid vatre s izraelskom stranom, prenosi dpa.

Tijekom noći Hamas je ispalio preko 100 minobacačkih granata i raketa na Izrael, a izraelska je vojska odgovorila bombardiranjem desetak ciljeva u palestinskoj enklavi.

No, Khalil al-Hayah, zamjenik vođe Hamasa u Gazi je upravo priopćio da je “dogovorena obnova bivšeg dogovora o primirju u Pojasu Gaze”. “Mi ćemo to poštivati sve dok okupacijska strana to isto bude poštivala”, kazao je al-Hayah, aludirajući na Izrael.

‘Sve ovisi o Hamasu’

Islamski džihad, manja militantna skupina u Gazi, koja je zajedno s Hamasom preuzela odgovornost za napade na Izrael, objavila je primirje u utorak navečer.

Izraelski ministar i član sigurnosnog kabineta Naftali Bennett je zanijekao dogovor o primirju ili “neslužbeno razumijevanje”.

Glasnogovornik izraelske vojske Jonathan Conricus je kazao da je “situacija danas stabilna, ali sve ovisi samo o tome što će Hamas pokušati učiniti”.

“Ukoliko se odluči na eskalaciju sukoba, vojska je spremna”, kazao je Conricus. U najnovijem sukobu je ozlijeđeno troje izraelskih vojnika, dok dojava o palestinskim žrtvama nema.