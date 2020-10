GOOGLE ‘ZABUNOM’ IZ GMAILA MAKNUO VAŽNU ZNAČAJKU: Korisnici ih napali, odmah se o svemu oglasila i korporacija

Opcija ‘Select all conversations that match this search’, koja omogućuje masovno i brzo brisanje e-pošte, odjednom je uklonjena, bez najave i obrazloženja.

Baš tu opciju mnogi su koristili kod brisanja suvišnih mailova koji odgovaraju određenim kriterijima pretrage, piše The Verge.

incredible that the "Select all conversations that match this search" option has been removed from @gmail. what on earth are they thinking??? actions can now be performed only on the max # of messages per page. insane! please fix ASAP @Google

— rick tait (@rickt) October 1, 2020