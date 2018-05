GOLEMI POŽAR USRED MILIJUNSKOG GRADA: Paklena buktinja progutala čitavu zgradu

Incêndio agora no centro de São Paulo, no antigo prédio da Polícia Federal, que no momento era ocupado por integrantes de movimentos de sem tetos. Filmamos no exato momento que o prédio desabou. E o pior é que o prédio ao lado também está em chamas! Parece cena de filme, mas infelizmente não é! #now #news #noticias #qap #incendio #urgencia #emergency #emergencia #fire #fogo #desabamento

