GNJUSAN ZLOČIN MALČANSKOG BERBERINA: Djevočicu je oteo rekavši joj da je električar koji traži put do škole

Izvor blizak istrazi tvrdi da je riječ o pravom inteligentnom zlikovcu i manipulatoru

Opasni pedofil iz Srbije, Ninoslav Jovanović, javnosti poznatiji kao Malčanski berberin, pred službenim je organima priznao zločin koji je napravio i istražiteljima potanko opisao što se događalo u tih desetak dana kada je oteo 12-godišnju Moniku Karimanović. Podsjetimo, ovaj osuđivani silovatelj i pedofil djevojčicu je oteo 20. prosinca kada je išla u školu. Izvor blizak istrazi tvrdi da je riječ o pravom inteligentnom zlikovcu i manipulatoru.

“On je kazao da je od lipnja 2019. živio u zemunici jer je napustio kuću zbog svađe s roditeljima. Rekao je da je hranu krao od mještana Malče, pa je 20. prosinca otišao do kuće jednog rođaka u namjeri da pronađe nešto za jesti. U dvorištu je vidio auto i odmah ga je odlučio ukrasti. Znao je gdje stoje ključevi, vidio je da nikog nema u kući pa je uzeo automobil. Vozio se besciljno do Brzog Broda kada je vidio djevojčicu sa školskim ruksakom pa ju je odlučio oteti. Rekao je da je električar koji treba nešto napraviti u njezinoj školi i zamolio je da mu pokaže put. Djevojčica se dvoumila, ali ju je on uvjerio da uđe u vozilo. Kada je shvatila da je ne vozi prema školi pobunila se, ali joj je on kazao da je njezin otac ukrao neke dragocjenosti i da je zato oteta”, ispričali su za Telegraf izvori bliski istrazi.

MALČANSKI BERBERIN IZNIO OBRANU TIJEKOM MARATONSKOG ISPITIVANJA: Prijeti mu doživotna robija zbog otmice i zlostavljanja