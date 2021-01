GLAVNI AMERIČKI STRUČNJAK ZA ZARAZU ODAHNUO ODLASKOM TRUMPA: ‘Sad mogu govoriti istinu o virusu, to je jako oslobađajuće’

Anthony Fauci, šef Nacionalnog instituta za alergije i zarazne bolesti, imao je mučan odnos s bivšim predsjednikom i sve je češće bio izostavljen iz javnih brifinga

Anthony Fauci, glavni američki stručnjak za zarazne bolesti, u četvrtak je govorio o “oslobađajućem osjećaju” jer može govoriti znanstvenu istinu o koronavirusu bez straha od “posljedica” Donalda Trumpa, piše The Guardian.

Fauci, šef Nacionalnog instituta za alergije i zarazne bolesti, imao je mučan odnos s bivšim predsjednikom i sve je češće bio izostavljen iz javnih brifinga.

No, Fauci se u četvrtak vratio u Bijelu kuću nakon što je novi predsjednik Joe Biden objavio nacionalnu strategiju borbe protiv Covida i potpisao 10 izvršnih naredbi za to. Koronavirus je u SAD-u do sada odnio 400.000 života.

DOK BROJ ZARAŽENIH U SAD-U RASTE, FAUCI OTKRIVA: ‘Trump je zadnji put na radnoj skupini za covid bio prije nekoliko mjeseci’

‘Bivšeg predsjednika iritirala je moja iskrenost’

“Bit ćemo potpuno transparentni, iskreni i otvoreni. Ako stvari krenu po zlu, ne treba upirati prstom nego poduzeti akcije da se to ispravi. Sve što radimo temeljit će se na znanosti i dokazima. O tome sam razgovarao s predsjednikom Bidenom oko 15 minuta te je on to više puta ponovio”, rekao je Fauci pred novinarima.

Novinari su Faucija pitali bi li izmijenio ili pojasnio bilo što što je rekao tijekom Trumpova mandata, a on je odgovorio da je uvijek bio iskren što je iritiralo bivšeg predsjednika. “Zato sam ponekad imao problema”, kazao je.

Sukob Faucija i Trumpa

Fauci i drugi savjetnici za javno zdravstvo bili su prisiljeni koračati nježnom linijom dok je predsjednik koristio brifinge radne skupine za koronavirus kako bi umanjio opasnost virus, gurnuo čudesna izlječenja i postigao političke bodove. Jednom je prilikom Trump govorio o ubrizgavanju pacijenata s dezinficijensom, a koordinatorica odgovora Deborah Birx i dalje je šutjela.

Faucijeva otvorenost nije prošla nezapaženo. Tijekom izborne utrke u listopadu, Trump je navodno rekao predizbornom osoblju da je “Fauci katastrofa”. “Da sam ga slušao, imali bismo 500.000 smrtnih slučajeva”, navodno je komentirao Trump. Na brifingu u četvrtak, Fauci je upitan kakav je osjećaj kad se Trump više ne nadvija nad njim.

“Ne želim se vraćati u prošlost, ali vrlo je jasno da je bilo stvari koje su izgovorene, bilo da se radi o stvarima poput hidroksiklorokinina, koje je Trump gurnuo kao tretman] i sličnim stvarima, to je zaista bilo neugodno jer nisu se temeljile na znanstvenim činjenicama.

Mogu vam reći, uopće mi nije zadovoljstvo što sam u situaciji da proturječim predsjedniku, tako da je to stvarno bilo nešto što niste osjećali da zapravo možete nešto reći i neće biti posljedica po to. Ideja da možete doći ovdje i razgovarati o onome što znate, koji su dokazi, kakva je znanost i znati da je to to, neka znanost govori, to je nešto oslobađajuće osjećaje”, prenosi The Guardian izjavu Anthonyja Faucija.

