GLASOVI KOJE TRUMP NE PRIZNAJE; Republikanci se ograđuju od njegovih izjava, ali stiže upozorenje: ‘Protivnici su s razlogom zabrinuti’

Zbog pandemije, ovi američki izbori (za predsjednika, ali i za Senat, a u nekim državama i referendum o pobačaju, minimalcu, marihuani….) obilježila je povijesno velik broj glasova koji su poslani poštom, ali i optužbe aktualnog predsjednika da su oni put u prevaru

Prošle nedjelje, Frank Casaceli brzo se popeo u knjižicu sveučilišta u Atlanti, ubacio svoj dopisni glasački listić i brzo se vratio u parkiranu auto. Sa svoje 42 godine, prvi puta je glasao na američkim izborima. „Obično radim i po 12 sati na dan“ , objašnjava za NY Times zašto inače ne glasa. Ovoga puta ne mora usred radnog tjedna izostajati s posla i čekati u dugim redovima, i ta ga je praktičnost ponukala da izađe na izbore.

Svoj glas dao je Donaldu Trumpu, predsjedniku koji je dobar dio svoje kampanje, ali i poteza u samoj izbornoj noći, posvetio tome da u, najmanju ruku, omalovaži sve one koji glasaju poštom.

Zbog pandemije, ovi američki izbori (za predsjednika, ali i za Senat, a u nekim državama i referendum o pobačaju, minimalcu, marihuani….) obilježila je povijesno velik broj glasova koji su poslani poštom, čak dvostruko više nego prije četiri godine.

Konačni rezultati će se čekati danima

Zato će i samo prebrojavanje glasova trajati mnogo dulje no proteklih izbora. Sam proces glasanja regulira svaka savezna država samostalno, i Sjeverna Karolina ih prebrojava već tjednima te se očekuje da će u izbornoj noći biti prebrojano već 97 posto glasova, no u nekim državama, osobito onima ključnima, Trump i njegov pravnici spriječili su brojanje glasova prije nego što se zatvore birališta, osobito u Pennsylvaniji.

U izbornoj noći, Trump se oglasio i skandaloznom izjavom, od koje su se ogradili i neki republikanci, a čak ju je ublažavao i Mike Pence, kandidat za potpredsjednika, rekao je kako „neće dopustiti da se se izbori ukradu“, a najavio je i da će se obratiti Vrhovnom sudu.

No takva retorika nije ništa novo.

Okomio se i na Vrhovni sud

„Glasajte, i glasajte puno prije trećeg kako bi se prebrojali“, pozvao je Trump svoje birače nakon što je Vrhovni sud odbacio njegovu tužbu protiv Pennsylvanije kojom je želio spriječiti da se uvaže glasovi koji su poslani na izborni dan, ali su na prebrojavanja došli kasnije. U skladu sa zakonom u toj državi, glasovi se uvažavaju i do tri dana nakon izbora.

„Kakva strašna presuda, kakvu jezivu stvar su napravili. Znate li da to dovodi našu zemlju u opasnost? Znate li što se sve može dogoditi za to vrijeme? Varanje kakvo do sada niste vidjeli“, nastavio je komentirati.

Iako njegovi pravnici, a vjerojatno i sam Trump zna da su njegove tvrdnje o namještenim izborima bez ikakvih osnova, glavni cilj je postigao – posijao je sumnju u izborni proces, a tome dodatno pridonosi činjenica da su glasovi koji pristižu poštom uglavnom demokratski.

‘On bi želio da glasaju samo bogati’

„Ne zanima me koliko se Trump trudi, ali ne postoji ništa što bi ljude ove zemlje spriječilo da glasaju, koliko god on to pokušavao“, odgovorio je Joe Biden na tvrdnje. „On ne želi da svi vi glasat. On misli da bi samo bogati trebali glasati. Ali, kada Amerika glasa, Ameriku će se čuti“. Rekao je Biden na svom skupu u Pittburghu.

U pet država se i prije pandemije glasalo poštom – Colorado, Washington, Oregon , Hawaji i Utah. Sada i ostatak SAD-a naginje tom obliku glasanju, usprkos tvrdnjama predsjednika ali i realnim problemima poput toga da je znatno veći broj nevažećih listića nego u osobnom glasanju, ili se jednostavno izgube tijekom slanja.

Usprkos svemu, čini se da je glasanje poštom nezaustavljivi trend.

‘Demokrati su s razlogom zabrinuti’

„Vjerujem da će glasanje poštom nastaviti rasti i nakon ovih izbora diljem zemlje. Konkretno, države u kojima postoji popis glasača koji glasaju na daljinu vidjet će da će taj popis drastično narasti što bi u konačnici moglo dovesti do izbora koji se poptuno odrtžavaju na daljinu“, ističe Michael McDonald, profesor politologije. No upozorava i na potencijalni problem.

Ističe kako nešto više od 28 milijuna listića, koje su zatražili birači, nije vraćeno na birališta „Zbog toga su Demokrati s pravom zabrinuti, ali postoji još mnogo vremena da se još stignu prebrojati“, ističe i ponavlja kako neke države traže da listići dođu na birališta do zatvaranja birališta, ali neke dopuštaju i da stignu kasnije, samo ako su poslana na izborni dan.

A samo proces njihovog brojanja nije nimalo jednostavan. Donosi ih pošta, u pratnji policije, u plastičnim kutijama. Birački odbor otvara kuverte, slaže kuverte i listiće na odvojene hrpe, a potom se listići skeniraju.

Samo zbrajanje glasova se neće obavljati dok se ne zatvore birališta, no takva priprema daje biračkim odborima veliku prednost. No u Pennyslvaniji, u kojoj su republikanci u većini, parlament je zabranio okruzima i takvu pripremu.

Glasanje poštom Trump napada još od ožujka, a vremenom samo pooštrava retorikom. Stariji republikanci su izrazili zabrinutost da će takvim izjavama potkopati nastojanja stranke i na nacionalnoj i na lokalnoj razini da glasaju poštom. A sve je kulminiralo skandaloznim govorom u kojoj joj je pozvao “da se prestane s glasanjem” i najavio tužbu Vrhovnom sudu.

