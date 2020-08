GLASNOGOVORNIK SLOVENSKE VLADE, ONAJ S KRKA: ‘Bojimo se da je u Hrvatskoj počeo treći val zaraze, nemamo o tome dokaza, ali moramo donijeti neke mjere’

Nakon što je jučer slovenski ministar zdravstva Tomaž Gantar izjavio da će vladi predložiti da do kraja tjedna uvede karantenu za Slovence koji se vraćaju iz Hrvatske koja, kako smatra, “već ima eksponencijalni rast” zaraza, na današnjoj konferenciji za medije glasnogovornik slovenske Vlade Jelko Kacin izjavio je kako vjeruju da je u Hrvatskoj počeo treći val.

“Bojimo se da je u Hrvatskoj počeo treći val zaraze. Nemamo o tome dokaza, ali tu mogućnost ne možemo isključiti. Bit će potrebno donijeti neke mjere kako bismo spriječili uvoz zaraze, ali morat ćemo paziti i na gospodarske aktivnosti između dvije zemlje. Mjere ćemo svakako uvoditi, a odluka o kojim će mjerama biti riječ bit će znana sutra”, rekao je Kacin.

Slovenci bi konačnu odluku trebali donijeti sutra, no Kacin je rekao da Vlada ne želi brzati te da Slovencima želi dati dovoljno vremena da se vrate svojim kućama u slučaju uvođenja karantene koja će vjerojatno početi vrijediti s početkom sljedećeg tjedna.

Tvrde da je iz Hrvatske importirano 108 slučajeva, najviše iz Paga, Makarske, Biograda na moru i Poreča. Kacin je rekao da najviše novih infekcija ima u Splitsko-dalmatinskoj i Šibensko-kninskoj županiji, “gdje su poznate lokacije noćnih klubova, broj novih infekcija je najveći”.

Dodao je da su u primorskom dijelu hrvatske najbolji uvjeti u Istarskoj županiji.

Kacin je naglasio da su zaražene ukupno 33,42 osobe na 100.000 stanovnika te je na Twitteru objavio grafove koji pokazuju rast broja zaraženih u Hrvatskoj.

