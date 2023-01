317. dan ruske invazije na Ukrajinu

Ukrajina odbila ruski prijedlog za primirjem

TIJEK DOGAĐANJA:

SAD: Rusi su opsjednuti Bakhmutom zbog rudnika soli i gipsa

8.11 - Sjedinjene Države smatraju da je saveznik ruskog predsjednika Vladimira Putina Jevgenij Prigožin, osnivač najmoćnije ruske plaćeničke skupine, zainteresiran za preuzimanje kontrole nad soli i gipsom iz rudnika u blizini ukrajinskog grada Bakhmuta, rekao je dužnosnik Bijele kuće u četvrtak. Postoje naznake da monetarni motivi pokreću Rusiju i Prigožinovu "opsjednutost" Bakhmutom, dodao je dužnosnik. Prigožin je vlasnik privatne ruske vojne tvrtke Wagner Group.

Sjedinjene Države ranije su optužile ruske plaćenike za iskorištavanje prirodnih resursa u Srednjoafričkoj Republici, Maliju, Sudanu i drugdje, kako bi pomogle u financiranju rata Moskve u Ukrajini, što je Rusija odbacila kao "antiruski bijes". Prigožin, kojeg su strane zapadne zemlje sankcionirale zbog njegove uloge u Wagneru, u četvrtak se oprostio od bivših osuđenika koji su odslužili svoje ugovore u Ukrajini i pozvao ih da izbjegnu iskušenje ubijanja kada se vrate u civilni život.

Od njegovih gotovo 50.000 plaćenika, više od 4100 ubijenih i 10 000 ranjenih, uključujući i više od tisuću ubijenih između kraja studenog i početka prosinca u blizini Bakhmuta, rekli su iz SAD-a u četvrtak. Bijela kuća priopćila je krajem prošlog mjeseca da je Wagner Group preuzela isporuku oružja iz Sjeverne Koreje kako bi pomogla ojačati ruske snage u Ukrajini, što je znak širenja uloge grupe u tom sukobu.

Biden: Putin pokušava "pronaći malo kisika" s prijedlogom primirja

7. 00 - Predsjednik SAD-a Joe Biden sugerirao je da je borba Vladimira Putina u Ukrajini nakon deset mjeseci rata i tisuća izgubljenih života potaknula ruskog predsjednika da ponudi 36-satno primirje, rekavši "mislim da pokušava pronaći malo kisika". Kremlj je rekao da je Putin naredio prekid vatre od petka u podne nakon poziva moskovskog patrijarha Kirila, poglavara Ruske pravoslavne crkve, na božićno primirje. Ukrajina je odbacila ponudu prekida vatre tijekom ruskog pravoslavnog Božića, uz poruku da neće biti primirja dok Moskva ne povuče svoje invazijske snage s okupirane zemlje.

Biden je na pitanje o predloženom primirju novinarima u Bijeloj kući rekao "nerado odgovaram na bilo što što Putin kaže. Bilo mi je zanimljivo da je bio spreman bombardirati bolnice, jaslice i crkve... 25-og, i na Novu godinu. Mislim, mislim da pokušava pronaći malo kisika". Ruski veleposlanik u Washingtonu Anatolij Antonov optužio je SAD administraciju da nema nikakvu želju za političkim rješenjem, dodajući da se "čak" i jednostrano proglašeni prekid vatre označava kao pokušaj pronalaska kisika.

"Sve to znači da je Washington spreman boriti se s nama 'do posljednjeg Ukrajinca', a sudbina naroda Ukrajine uopće ne zabrinjava Amerikance", rekao je Antonov u primjedbama na Facebook stranici veleposlanstva koje su uokvirene kao odgovori na pitanja medijima. Putinov prekid vatre započeo bi u vrijeme obilježavanje Božića Ruske pravoslavne crkve 7. siječnja. Bilo bi to prvo veliko primirje u ratu koji traje više od deset mjeseci, odnoseći desetke tisuća života i razorivši velike dijelove Ukrajine.