Jedno od istaknutijih pitanja koje se postavlja u posljednje vrijeme tiče se života nakon cijepljenja. Hoće li se naš život vratiti na staro ili ćemo i dalje morati biti na oprezu noseći zaštitne maske i održavajući fizičku distancu? No, premda odgovora na to pitanje još uvijek nema, znamo da se u ovom trenutku i nakon cijepljenja moramo i dalje pridržavati epidemioloških mjera te nositi masku, a nedavno je na tu temu govorio i Bill Gates. Gostujući na aplikaciji Clubhouse, rekao je da je prije tjedan dana primio drugu dozu cjepiva protiv koronavirusa, naglasivši da i oni koji se cijepe mogu prenositi virus te će, “kako bi dao dobar primjer”, nastaviti i dalje nositi masku zbog sigurnosti, prenosi CNBC.

Gates je optimističan

Gates vjeruje da bi stroge mjere mogle popustiti za nekoliko mjeseci, a ljudi na taj način opustiti i živjeti slobodnije, a njegova predviđanja su kako bi to toga moglo doći krajem proljeća ili početkom ljeta. “Tek u kasno proljeće ili na ljeto možemo razmišljati o značajnijoj promjeni ponašanja ako brojke budu dobre”, rekao je Gates pa dodao da planira nastaviti nositi masku i tijekom jeseni dok stope zaraženih ne padnu značajnije dodajući da to “nije neka strašna stvar”.

No, svakako u obzir treba uzeti da se Gates referirao na situaciju u SAD-u, gdje je, što se cijepljenja tiče, puno bolja situacija u odnosu na Europu. U SAD-u bi se sve prioritetne skupine trebale cijepiti do svibnja ili lipnja, nakon čega s procjepljivanjem kreću mlađe osobe bez kroničnih bolesti, a predviđanja su da bi do srpnja trebalo biti dovoljno doza da se cijepi oko 300 milijuna ljudi.

Budući da je glavni medicinski savjetnik Bijele kuće Anthony Fauci rekao da je moguće da će Amerikanci morati nositi maske tijekom 2021., ali i tijekom cijele 2022. godine, Gates je poprilično optimističan u pogledu poboljšanja epidemiološke situacije.

No, kako Gates i ne bi bio optimističan kad je valjda on taj koji je za sve i zaslužan, pa valjda zna i ishod. Tako barem tvrde teoretičari zavjera, a Gates je postao omiljena meta krajnje desničarskih teoretičara u SAD-u.

Smatraju tako da je Gates kriv i za incident zbog kojeg su prošlog tjedna milijuni domova u Teksasu izgubili električnu energiju usred snježne oluje, premda je od Teksasa udaljen gotovo 2 tisuće milja. “Ono što se događa u Teksasu bio je planirani napad”, stoji u poruci od 18. veljače na popularnom kanalu teoretičara zavjere Telegram, koji broji 159 tisuća pretplatnika, piše Insider. “Bill Gates pokušava blokirati Sunce kako bi se Zemlja ohladila”, poručuju.

Nekoliko dana kasnije, u ponedjeljak navečer, Tucker Carlson zviždao je teoretičarima zavjere, rekavši gledateljima Fox News-a da je “vaše tijelo” sada “tijelo Billa Gatesa”, jer osnivač Microsofta pomaže u financiranju globalnih napora na cijepljenju protiv COVID-19. “Bill Gates stekao je izvanredne ovlasti nad onim što možete, a što ne možete učiniti vlastitom tijelu”, rekao je u emisiji “Tucker Carlson Tonight”.

