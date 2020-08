GARI KASPAROV: ‘Ne vrijeđajte mi inteligenciju sugestijama da je Navalni mogao biti otrovan bez da je Putin to naredio’

‘Ne vrijeđajte moju inteligenciju sugestijama da je bilo tko mogao napraviti nešto Navalnom bez odobrenja Putina’

Jučerašnja vijest o trovanju Alekseja Navalnog, najvećeg kritičara i protivnika Vladimira Putina brzo je obišla svijet te probudila pitanja o tome je li s tim povezan ruski predsjednik. Podsjetimo, Navalni je pao u komu te bio hospitaliziran u sibirskoj bolnici, no sinoć je Njemačka priskočila u pomoć pa ga je avion odvezao tamo gdje će mu biti pružena medicinska pomoć. Navalni je već ranije pretrpio napade i zadnji je u nizu ruskih kritičara Kremlja koji je žrtva trovanja.

Gari Kasparov, poznati šahist i disident, na Twitteru je s korisnicima podijelio svoje mišljenje o trovanju Putinova protivnika. On smatra da sam predsjednik osobno stoji iza tog čina. Svoje mišljenje obrazložio je u nizu tvitova.

“Trovanje Alekseja Navalnog još jednom dokazuje da je za Putina atentat politika – u Rusiji i izvan nje. Ne želim čuti nikakve gluposti o tome je li Putin znao, o odmetnutim elementima ili da izgleda loše. Putina ne zanima kako to izgleda, zanima je li to funkcionira. On očito misli da funkcionira jer uporno to radi”, tvitao je šahist.

‘Nitko to nije mogao napraviti bez odobrenja Putina’

“Ne vrijeđajte moju inteligenciju sugestijama da je bilo tko mogao napraviti nešto Navalnom bez odobrenja Putina. Isto vrijedi za ubojstvo Nemcova, Politkovskaje i Litvinenka. Nitko ne bi preuzeo takav rizik na sebe. To je politika, i to Putinova.

Putinova vladavina terora nastavit će se sve dok ne bude zaustavljen. Diktatori ne staju sami od sebe. Ali u slobodnom svijetu i dalje postoje glasovi koji traže resetiranje i angažman – što drugim riječima znači podilaženje – oni imaju krv na svojim rukama. Želim svom zemljaku Navalnom potpuni i brzi oporavak od trovanja. I apeliram na slobodni svijet da se ujedini protiv najvećeg otrova – Putinove diktature, umjesto da čekaju da ponovo napadne”, napisao je Kasparov na Twitteru.

Vlast taj čin ne smatra trovanjem

Vlasti u Rusiji trenutno ovaj incident ne smatraju trovanjem, piše državna novinska agencija TASS. Navalni se nalazi na toksikološkoj jedinici intenzivnog liječenja u bolnici u Omsku. “Njegovo je stanje ozbiljno”, kazao je glavni liječnik bolnice Aleksander Murakovski za TASS.

Reuters prenosi da je jedan od liječnika u bolnici Anatolij Kaliničenko kazao kako nije izvjesno da je Navalni otrovan, kao što to sugeriraju njegovi suradnici.

