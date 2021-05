GANGESOM PLUTALO PREKO 70 LEŠEVA: Tijela iz rijeke uhvaćena u mrežu – sumnja se da su to Covid pacijenti

Vlada indijske države Bihar priopćila je da je ukupno 71 leš izvađen iz rijeke Ganges u okrugu Buxar. Kako javlja The New Indian Express, tijela su pronađena dok su plutala rijekom, što je izazvalo sumnju da su to leševi Covid pacijenata.

Državni ministar vodnih resursa Sanjay Kumar Jha, ključni pomoćnik glavnog ministra Nitisha Kumara, na Twitteru tvrdi da su tijela došla nizvodno, iz susjednog Uttar Pradesha.

“Vlada Bihara zaokupljena je nesretnim slučajem plutajućih posmrtnih ostataka u rijeci Ganges. Tijela su doplutala u Bihar iz Uttar Pradesha”, tvitao je, dodajući da su liječnici nakon obdukcije potvrdili da su leševi u vodi proveli četiri do pet dana.

3/3 Last rites of 71 bodies performed as per protocols. A net has been placed in Ganges in Ranighat, bordering UP & Bihar. We've advised UP administration to be vigilant; our district admin is keeping vigil too. Advise all to give all respect to those dead, and Maa Ganges.

— Sanjay Kumar Jha (@SanjayJhaBihar) May 11, 2021