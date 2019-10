FRUSTRIRANI JOHNSON OBEĆA DA ĆE SE BREXIT DOGODITI DO SIJEČNJA, AKO DOBIJE IZBORE: ‘Naš program je spreman za pećnicu’

Vođa oporbenih laburista Jeremy Corbyn obećao je u četvrtak da će, bude li izabran, dogovoriti novi sporazum o razdruživanju s Bruxellesom i staviti ga na referendum u roku od šest mjeseci

Britanski premijer Boris Johnson rekao je u četvrtak da je “frustriran” što se Brexit nije dogodio 31. listopada i obećao da će, ako birači budu glasali za njega na izborima 12. prosinca, zemlja izići iz EU-a do siječnja, dok je vođa oporbenih laburista Jeremy Corbyn na početku predizborne kampanje obećao da će u roku od šest mjeseci dogovoriti novi sporazum s Bruxellesom i održati referendum.

“Ja sam, naravno, strašno frustriran, što danas nećemo dobiti Brexit”, rekao je Johnson.

“Ovaj parlament jednostavno neće glasati za provedbu Brexita, ima previše onih koji mu se u biti protive, koji ga žele spriječiti”, rekao je. “Imamo sporazum spreman za pećnicu, stavimo ga u mikrovalnu čim se vratimo nakon izbora u petak i učinimo to.”

‘Progurat ćemo program’

“Ako budete glasali za nas i mi proguramo naš program, jer hoćemo, jer kažem da je spreman za pećnicu, da čeka spreman, tada možemo biti vani najkasnije do siječnja iduće godine”, rekao je.

Ujedinjeno Kraljevstvo trebalo je izići iz EU-a 31. listopada, no britanski parlament tražio je da se to odgodi do 31. siječnja, što je EU i prihvatio, uz mogućnost da se Brexit dogodi i ranije ako britanski parlament u međuvremenu ratificira sporazum o razdruživanju.

Prijevremeni izbori u prosincu

Johnson je odlučio sazvati prijevremene izbore za 12. prosinca i britanske političke stranke započele su predizbornu kampanju.

Ispitivanje IpsosMORI-ja pokazalo je da konzervativce podržava 41 posto birača, a laburiste 24 posto, dok je trećina birača još neodlučna.

Corbyn obećava rješenje u roku od šest mjeseci

Vođa oporbenih laburista Jeremy Corbyn obećao je u četvrtak da će, bude li izabran, dogovoriti novi sporazum o razdruživanju s Bruxellesom i staviti ga na referendum u roku od šest mjeseci.

“Moramo (Brexit) uzeti iz ruku političara i imati povjerenja u narod”, rekao je.

Corbyn je kritizirao konzervativce što nisu riješili Brexit u više od tri godine od referenduma.

“Danas je 31. listopada, dan kada je Boris Johnson obećao da ćemo izići iz EU-a”, rekao je. “Ali on nije uspio i to je samo njegova odgovornost.”

“Johnsonov izdajnički sporazum doveo bi do godina pregovora i neizvjesnosti. Laburisti će riješiti Brexit omogućujući ljudima da imaju konačnu riječ u roku od šest mjeseci”, rekao je.

Planiraju referendum

Laburistička vlada će održati referendum o tome “treba li otići s razumnim dogovorom ili ostati”, rekao je.

“Provest ćemo što god ljudi odluče”, dodao je, ali nije želio reći hoće li glasati za ostanak u EU-u ili odlazak.

Glasnogovornik Europske komisije ponovio je na to u četvrtak da nije moguće ponovno pregovarati o sporazumu o razdruživanju.

Corbyn je također obećao “istinske promjene” u zemlji i obračun s korupcijom.

Kazao je da će srušiti “namješteni sustav” koji vode milijarderi i oni koji izbjegavaju plaćanje poreza.

Istaknuo je da su izbori prilika koja se pruža jednom u generaciji da se sruši korumpiranu elitu koja je profitirala iskorištavajući radnike, lažući javnosti i zagađujući okoliš.

“Zajedno možemo srušiti korumpirani sustav i izgraditi pravedniju zemlju koja se brine za sve”, rekao je 70-godišnji socijalistički veteran u govoru u Londonu.

Zauzeo se za nacionalizaciju željeznica, poštanskih usluga i vodoopskrbe te za povećanje poreza za bankare.