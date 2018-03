FRANJO, LEGENDO Papa naručio pizzu i pokupio je na ulici tijekom vožnje papamobilom

La pizza donata oggi a Papa Francesco…. #pizza #papa #pizzanapoletana #donernesto #PapaFrancesco #napoli #love #instagood #me #smile #follow #cute #photooftheday #tbt #followme #girl #beautiful #happy #picoftheday #instadaily #food #swag #amazing #fashion #igers #fun #summer #bestoftheday #smile #friends #lapizzeriadelpapa

A post shared by La Pizzeria del Papa (@don.ernesto) on Mar 21, 2015 at 4:26pm PDT