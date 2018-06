FRANCUZ KRENUO U NEVJEROJATAN POTHVAT: Pokušat će preplivati Tihi ocean, jutros je krenuo iz Japana

Njegov tim za potporu surađuje s 12 različitih znanstvenih ustanova, uključujući NASA-u, i provest će brojna oceanska i medicinska istraživanja tijekom ove avanture

Francuz Ben Lecomte krenuo je u utorak na 9.000 kilometara dug put od Japana do američke zapadne obale u nadi da će postati prva osoba koja je preplivala Tihi ocean.

Lecomte je u utorak ujutro ušao u more kod Choshija, istočno od Tokija, i nada se da će za šest mjeseci doplivati do San Francisca.

Namjera mu je podići svjest o zdravlju oceana.

Danas je Svjetski dan zaštite okoliša.

Pripremao se više od šest godina

“Pripremao sam se za ovo više od šest godina. Sada sam konačno spreman krenuti”, napisao je na Twitteru prije nego što je zaplivao.

Plan mu je plivati osam sati dnevno, odnosno šezdesetak kilometara. Uz njega je brod za potporu sa šest članova posade.

Pustolov koji želi pomaknuti vlastite granice

“Nisam olimpijac, ali sam pustolov koji želi pomaknuti vlastite granice”, kazao je 51-godišnji Lecomte.

On je već ušao u knjige rekorda. Prva je osoba koja je preplivala Atlantik. Bilo je to prije dvadeset godina, a za to su mu trebala samo 73 dana.

Njegov tim za potporu surađuje s 12 različitih znanstvenih ustanova, uključujući NASA-u, i provest će brojna oceanska i medicinska istraživanja tijekom ove avanture.