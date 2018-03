Nacrt zakona protiv seksističkog i seksualnog nasilja koji bi trebao odrediti taj prag očekuje se na Vijeću ministara 7. ožujka. Dotad je ministarstvo pravosuđa zadužilo “pluridisciplinarnu misiju” za doprinos raspravi. Skupina sručnjaka, među kojima pravnici i liječnici, trebala bi iznijeti svoje mišljenje 1. ožujka. Za odvjetnicu djevojčice i njezinih roditelja, Carine Diebolt, “pitanje pristanka 11-godišnjeg djeteta ne bi se trebalo ni postavljati”.

Može li 11-godišnje dijete slobodno pristati na seksualni odnos s 28-godišnjim muškarcem? To će pitanje biti u središtu suđenja koje počinje u utorak u Pontoise, u pariškoj regiji, dok se nacrtom zakona predviđa uvođenje minimalne dobi za pristanak.

11-godišnjakinja otišla za muškarcem vlastitom voljom?

Afera je šokirala i izazvala živu raspravu u Francuskoj. Prošle godine, 24. travnja, 11-godišnja djevojčica slijedi muškarca, koji joj je već prišao dvaput u prošlosti, do njegova stana gdje imaju seksualni odnos. Njezini roditelji podnose tužbu za silovanje opisujući prestravljeno dijete, nesposobno da se brani i šokirano onim što mu se dogodilo. No, tužiteljstvo je smatralo da se ne radi o silovanju jer je odnos bio dobrovoljan i nije izvršen nikakav fizički pritisak na maloljetnicu koja je otišla za muškarcem vlastitom voljom. Ocijenivši da nije bilo “ni nasilja, ni prisile, ni prijetnje, ni iznenađenja”, tužiteljstvo je odlučilo krivično goniti tog oca dvoje djece za zakonom zabranjen spolni odnos s djetetom koji je definiran kao “seksualni napad na maloljetnicu u dobi do 15 godina”. Prijeti mu pet godina zatvora.

Sudski postupak bi se, međutim, mogao ponovno vratiti na početak jer roditelji maloljetnice namjeravaju zatražiti da se muškarca kazneno goni za silovanje za što je predviđena zatvorska kazna od 20 godina a ne za spolni odnos bez prisile za što može dobiti najviše pet godina zatvora. Ujesen su izbile još dvije afere: oslobađanje 30-godišnjeg muškarca, optužena za silovanje 11-godišnje djevojčice, te osuda na 18 mjeseci zatvora za profesora koji je bio u vezi sa svojom 14-godišnjom učenicom. Vlada je tada odlučila uvesti minimalnu dob za pristanak na seksualni čin za koju bi Emmanuel Macron želio da iznosi 15 godina.



Nacrt zakona pred Vijećem ministara 7. ožujka

Nacrt zakona protiv seksističkog i seksualnog nasilja koji bi trebao odrediti taj prag očekuje se na Vijeću ministara 7. ožujka. Dotad je ministarstvo pravosuđa zadužilo “pluridisciplinarnu misiju” za doprinos raspravi. Skupina sručnjaka, među kojima pravnici i liječnici, trebala bi iznijeti svoje mišljenje 1. ožujka. Za odvjetnicu djevojčice i njezinih roditelja, Carine Diebolt, “pitanje pristanka 11-godišnjeg djeteta ne bi se trebalo ni postavljati”. Ako se njezina klijentica i prepustila to je bilo jer je bila u stanju šoka, smatra Diebolt za koju su svi ustavni elementi silovanja prisutni u toj aferi: uz seksualnu penetraciju, “moralna prisila” (koja proizlazi iz njihove razlike u godinama), iznenađenje, nasilje i prijetnja.

Odvjetnik obrane istaknuo je da navodna žrtva “izgleda starija od svoje dobi te da je u duhu njegova klijenta imala 17 godina”. Tvrdi također da djevojčica “laže o svemu i nije nikakvo nevinašce”.