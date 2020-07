FRANCUSKI PREMIJER PODNIO OSTAVKU: Predsjednik Macron prihvatio, odlazi i cijela vlada

Francuski premijer Edouard Philippe i njegova vlada podnijeli su ostavke koje je predsjednik Emmanuel Macron prihvatio. U petak je objavljena kratka izjava u kojoj ne stoji razlog ostavke, no ona je bila očekivana nakon što je predsjednik Macron najavio zaokret u preostale dvije godine svojeg mandata.

Vlada će nastaviti rješavati “svakodnevna pitanja” sve dok se ne imenuje nova.

Iz Elizejske palače dolazi najava kako će se novi premijer imenovati “za nekoliko sati”. Prema francuskom, polupredsjedničkom sustavu, kod preslagivanja vlade premijer daje ostavku, no i dalje može biti ponovo imenovan za premijera.

Za sada nije jasno je li to i sada slučaj, odnosno hoće li Philippe biti na čelu nove vlade.

Macronov potez preslagivanja centrističke vlade dolazi nakon što su birači kaznili stranku premijera, bivšeg investicijskog bankara na lokalnim izborima, na kojima je diljem Francuske snažno porasla Zelena stranka.

Nakon jačanja ljevice i sa samo 21 mjeseci do novih predsjedničkih izbora, Macron želi promijeniti percepciju svoje pozicije, tvrde bliski savjetnici.

Ipak, politički je riskatno da smjeni Philippea, obzirom na to da je prema istraživanjima premijer popularniji od predsjednika, a opravdanje da ga ponovo imenuje na mjesto predsjednika vlade, Macron može pronaći u tome što je centristička stranka ipak pobijedila u Phillippeovom gradu Le Havreu.

S druge strane, za Macrona je opasno i da ostavi Philippea na čelu vlade, jer bi tako djelovao preslab za korjenitu promjenu vlade te bi se teže približio ljevici uoči izbora na kojem će se boriti za drugi mandat.

Prema neimenovanom izvoru na koji se poziva Reuters, Edouard Philippe neće biti ponovno imenovan premijerom.

