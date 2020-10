FRANCUSKI PREDSJEDNIK NE NAMJERAVA ODUSTATI: ‘Reakcije u muslimanskom svijetu posljedica su gomile laži’

‘Zagovaram slobodu pisanja, mišljenja i crtanja u mojoj zemlji jer mislim da je to važno, da je to pravo, da su to naše slobode’

Francuski predsjednik Emmanuel Macron osudio je danas “manipuliranje nekih političkih i vjerskih čelnika” njegovim izjavama o Muhamedovim karikaturama koje su mogle navesti na zaključak da te karikature “dolaze od francuske vlade” i da su uperene protiv islama.

Emmanuel Macron je dodao da razumije da muslimani mogu biti “zgroženi” Muhamedovim karikaturama, ali da to ne opravdava nasilje, u razgovoru za mrežu Al Džaziru koja je veoma gledana u muslimanskom svijetu gdje su zaredali prosvjedi protiv karikatura.

“Reakcije u muslimanskom svijetu posljedica su gomile laži i činjenice da su ljudi povjerovali da i sam odobravam te karikature (…) Zagovaram slobodu pisanja, mišljenja i crtanja u mojoj zemlji jer mislim da je to važno, da je to pravo, da su to naše slobode”, istaknuo je francuski predsjednik u razgovoru za Al Džaziru. “To ne znači da osobno podupirem sve što se kaže i što se nacrta”, dodao je.

Ne namjerava odustati

Rekavši da želi “smirivanje” stanja, opetovao je da ne želi “odustati jer bi to bilo neustavno i strašan gubitak našeg suvereniteta”, istaknuvši da u Francuskoj nema “stigmatizacije” muslimana.

“No mnogim čelnicima kažem i da su mediji u Francuskoj slobodni”, istaknuo je, dodavši da “u mnogim zemljama koje su pozvale na bojkot više nema slobodnih medija, dakle više se ne mogu crtati karikature, ne samo proroka, Boga ili Mojsija, nego ni dužnosnika te zemlje”.

“Ponekad se crtaju karikature stranih čelnika, a ne čelnika zemlje u kojoj se živi jer su karikaturistima lomili ruke, a novinare ubijali i trpali u zatvor. To nije slučaj u Francuskoj”, istaknuo je.

Osudio je kampanju bojkota

Macron je ocijenio “nedostojnom” i “nedopustivom” kampanju bojkota francuskih proizvoda u nekim muslimanskim zemljama. Ova je kampanja “nečuvena i osuđujem je. Provode je neke privatne skupine koje nisu razumjele i oslanjaju se na laži o njima, a ponekad i drugi čelnici. To je nedopustivo “, rekao je Macron.

Što se tiče njegova turskog kolege Recepa Tayyipa Erdogana, ocijenio je da se “ratnohuškački ponaša sa saveznicima u NATO-u”, dodavši da želi da se “stvari smire” i da turski predsjednik “ne govori laži”.

Ujedno je zatražio da “turski predsjednik poštuje Francusku i Europsku uniju, da poštuje njezine vrijednosti, ne govori neistine i ne vrijeđa”, u vrijeme dok vlada napetost u diplomatskim vezama dviju zemalja.

