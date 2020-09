FRANCUSKI FILOZOF SE JAVNO ODREKAO SVOG SINA; U knjizi opisao kako mu je preoteo Carlu Bruni: ‘Metaforički je ubio svog oca’

Jean-Paul Enthoven javno se odrekao svog sina Raphaëla jer je ovaj u autobiografskom romanu ‘Ušteđeno vrijeme’ opisao kako je svome ocu preoteo Carlu Bruni, koja se nakon kraha tog braka udala za bivšeg francuskog predsjednika Nicolasa Sarkozyja

Ugledni francuski filozof 71-godišnji Jean-Paul Enthoven, odlučio se javno odreći svog sina, također filozofa, 46-godišnjeg Raphaëla, jer je ovaj objavio autobiografski roman “Ušteđeno vrijeme” i opisao kako je svom ocu preoteo pjevačicu, manekenku i bivšu prvu damu, Carlu Bruni.

“Ne volim kada se nečiji privatni život na ovakav način iznosi u javnosti. Zašto bi ja i moji najdraži morali trpjeti nečije znatiželjne poglede i ocrnjivanje. Zar netko ima pravo strgnuti maske koje je možda svatko od nas trebao u životu bez našeg pristanka, a zbog njihova vlastitog zadovoljstva. Kao što je Camus, kojega moj sin tako rado citira, rekao – ‘čovjek bi se trebao suzdržati'”, rekao je bijesni Enthoven stariji za Le Figaro.

Povratak u ‘normalu’

Knjigu, koja je dobila naziv po jednoj od čuvenih Jean-Paulovih uzrečica, isti je francuski medij nazvao smiješnom, iritantnom, talentiranom i ogorčenom u isto vrijeme te dodao da je stvorila neku vrstu rovovskog rata između pristaša oca i sina. Gala, pak, roman opisuje briljantnim te dodaje da je autor ispričao pakao svog djetinjstva i svoju dugotrajnu emancipaciju jer je dugo bio poznat tek kao “sin svog oca”. No, jasno je da je obiteljska svađa dvije poznate ličnosti izazvala skandal u Francuskoj te povratak u “normalu.”

“Ja sam u žalosti. Moje srce je slomljeno. To je užasna knjiga za one, poput mene i drugih, koji su voljeli Raphaëla i koji osjećaju da se utapaju u oceanu nezahvalnosti. Nikada nisam mogao vjerovati da bi moj život, u kojemu je on imao središnju ulogu, mogao dobiti tako užasan zaokret, rekao je Jean-Paul Enthoven, dodavši kako je izdao vlastiti roman i SMS porukom prekinuo bilo kakvu komunikaciju sa sinom.

Carla je idealna žena

Tom od 500 stranica smješten je u “socijalistički šampanjac” pariškog mondenog šestog okruga, kako ga opisuje Le Figaro, i sadrži niz lako prepoznatljivih likova. Među njima je, recimo, njihov kolega, filozof Bernard-Henri Lévy, čija je kći Justine bila udana za Raphaëla prije nego ju je ostavio zbog Carle Bruni, koja je opisana kao idealna žena, bez obzira što se kasnije udala za bivšeg francuskog predsjednika Nicolasa Sarkozyja.

Književni kritičari u Francuskoj su “Ušteđeno vrijeme” nazvali klasičnom manifestacijom Edipova kompleksa te su ocijenili da je Raphaël metaforički ubio svog oca.