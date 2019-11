FRANCUSKA UVRIJEĐENA NAKON ERDOGANOVIH IZJAVA: Pozvat će turskog veleposlanika da objasni njegove uvredljive komentare

“Nitko na tebe ne obraća pozornost. Još imaš nešto amatersko, pa prvo počni to popravljati”, rekao je Erdogan Macronu

Francusko ministarstvo vanjskih poslova pozvat će turskog veleposlanika kako bi objasnio uvredljive komentare predsjednika Tayyipa Erdogana na račun francuskog predsjednika, priopćeno je u petak iz Elizejske palače.

Erdogan je rekao da upozorenje Emmanuela Macrona da je NATO u stanju moždane smrti “odražava bolesno i površno” razumijevanje te da bi on sam trebao provjeriti nije li on u stanju moždane smrti.

“Što se tiče zadnjih ekscesa turskoga predsjednika, to nisu izjave, to su uvrede”, rečeno je te dodano: “Očekujemo da ih predsjednik Erdogan objasni”.

Erdogan napao Macrona

Erdogan se u petak žestoko obrušio na svog francuskog kolegu koji je nedavno ocijenio da je NATO u stanju moždane smrti, pozivajući ga da ponajprije preispita vlastitu moždanu smrt.

“Obraćam se iz Turske francuskom predsjedniku Emmanuelu Macronu i to ću ponoviti i NATO-u. Prvo preispitaj vlastitu moždanu smrt”.

Tim oštrim riječima Erdogan je odgovorio na Macronove kritike turske vojne operacije u Siriji protiv kurdske milicije, koja je saveznica Zapada u borbi protiv džihadističke skupine Islamske države (IS).

Izvrijeđao ga

“Nitko na tebe ne obraća pozornost. Još imaš nešto amatersko, pa prvo počni to popravljati”, rekao je Erdogan pa nastavio: “Kad se treba hvalisati, to znaš jako dobro. A kad treba NATO-u uplatiti novac koji mu duguješ, e to je već druga stvar”.

“Toliko je neiskusan! Nema pojma što je protuteroristička borba, zato su mu žuti prsluci preplavili Francusku”, rekao je još Erdogan pa zaključio: “Gestikulirajte vi koliko vam drago, u konačnici priznat ćete utemeljenost naše borbe protiv terorizma”.