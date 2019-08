‘FRANCUSKA ME NAZVALA LAŽLJIVCEM’: Bolsonaro kaže da će se južnoameričke države sastati radi Amazonije, prihvaća pomoć Čilea

Francuska vlada nazvala me lažljivcem. Samo ako povuku to što su o meni rekli … a brazilski narod ne prihvaća to umanjenje suverenosti Amazonije … dakle ako učini to, tek onda možemo ponovno razgovarati, poručio je Bolsonaro

Brazilski predsjednik Jair Bolsonaro rekao je u srijedu da će se južnoameričke države sastati kako bi odredile zajedničku politiku u obrani amazonske prašume, obračunavši se još jednom s Francuskom zbog ponude od 20 milijuna pomoći.

U još jednom pokazatelju da Bolsonaro, desni konzervativac, učvršćuje odnose sa susjednim zemljama radije nego s europskim državama, također je od Čilea prihvatio ponudu za četiri zrakoplova kao pomoć u borbi protiv požara širom najveće prašume na svijetu.

‘Brazilska suverenost nema cijene, čak ni za 20 bilijuna dolara’

Obraćajući se novinarima nakon sastanka s čileanskim predsjednikom Sebastianom Pinerom u Brasiliji, Bolsonaro je rekao da će sastanak s regionalnim susjedima osim Venezuele radi zajedničke politike u obrani Amazonije biti držan 6. rujna u kolumbijskome gradu Leticiji.

Pinera je ponudio punu podršku Bolsonaru te rekao da se mora poštivati suverenost država koje dijele Amazoniju, a Bolsonaro je kazao da brazilska suverenost “nema cijene, čak ni za 20 bilijuna dolara”.

Bolsonarova referenca odnosila se na ponudu od 20 milijuna dolara pomoći koju je objavio francuski predsjednik Emmanuel Macron na summitu G7 u Biarritzu tijekom vikenda, koju je Bolsonaro odbacio kao uvredljiv pokušaj da se “kupi” brazilska suverenost.

Macron je Bolsonara optužio da laže u vezi s klimatskim promjenama.

“Francuska vlada nazvala me lažljivcem. Samo ako povuku to što su o meni rekli … a brazilski narod ne prihvaća to umanjenje suverenosti Amazonije … dakle ako učini to, tek onda možemo ponovno razgovarati”, poručio je Bolsonaro.