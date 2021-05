FOTOGRAFIJA KOJA JE ZAPANJILA SVIJET: Je li ovo nestala princeza? Mnogi misle da jest, a iza njezinog nestanka krije se zastrašujući triler

Na fotografiji objavljenoj na društvenim mrežama u javnosti je zamijećena nestala princeza Latifa kako s prijateljicama ispija kavu u trgovačkom centru

Nestala princeza Latifa Al Maktoum, kći emira Dubaija, prema fotografiji objavljenoj na društvenim mrežama, primijećena je živa i zdrava u javnosti.

Na spomenutoj fotografiji nalaze se nasmijana princeza Latifa s još dvije žene u trgovačkom centru u Dubajiu, a opis fotografije glasi: “Lijepa večer u MoE-u s prijateljima”, ali na fotografiji nitko nije imenovan, niti je označena nestala princeza stoga se sumnja u legitimnost fotografije.

Zbog prisutnih zaštitnih maski koje se nalaze na stolu, vjeruje se da bi fotografija mogla biti snimljena tijekom pandemije koronavirusa.

Svijet su šokirale tvrdnje da je kći vladara Dubaija godinama držana u zatočeništvu, a od princezinog neuspješnog pokušaja bijega u veljači 2018. godine, nije viđena u javnosti.

Legitimna fotografija

Sky News izvještava da se fotografija smatra legitimnom te da je snimljena u trgovačkom centru Mall of Emirates u Dubaiju. Žena na fotografiji, za koju se misli da je Latifa, lagano se smiješi šalicom kave ispred sebe dok sjedi s prijateljima za stolom.

Suosnivač kampanje “Oslobodite Latifu” i tvrtke Detention International, David Haigh za Sky je rekao da ima potencijalno značajnih i pozitivnih pomaka u potrazi za princezom.. “U ovoj fazi ne namjeravamo dalje komentirati, daljnje će se priopćenje izdati u odgovarajuće vrijeme”, rekao je.

Latifin nestanak iz javnog života izazvao je zabrinutost zbog njezine dobrobiti nakon što se tvrdilo da je njezin otac, vođa šeik Mohammed bin Rashid Al Maktoum, drži u samici. Njen otac jedan je od najbogatijih lidera neke zemlje.; potpredsjednik je UAE-a i vladar Dubaija. Također, ženama iz Emirata tamošnji zakoni i običaji svakodnevni život čine vrlo ograničenim, suprotnim onom na kakav smo navikli i koji je nama uobičajen.

Radovala se životu izvan Dubaija

Prijatelji su početkom ove godine objavili tajno snimljene video poruke na kojima Latifa tvrdi da je od 2018. godine drže protiv njene volje. “Nije mi dozvoljeno voziti, niti putovati. Nije mi dozvoljeno uopće napustiti Dubai”, rekla je Latifa u videu snimljenom neposredno pred bijeg. “Nisam napustila zemlju od 2000. godine. Previše tražim samim tim što želim putovati, studirati ili raditi bilo što normalno. Ne daju mi i zato moram otići”, rekla je princeza.

“Ne mogu ni zamisliti kako ću se osjećati kad ću se moći ujutro probuditi s mišlju da danas mogu raditi što god poželim. Zaista se radujem tome”, rekla je princeza s veseljem.

S prijateljicom Tinom Jahiainen je planirala preploviti Indijski ocean, a potom otići u SAD gdje bi zatražila politički azil. No, približavajući se obali Indije, bijeg je pošao po zlu te su komandosi ugrabili Latifu i vratili je ocu u Dubai. “Latifa je vrištala i uporno je ponavljala: ‘Ne vraćajte me u UAE. Samo me ubijte ovdje'”, rekla je za BBC njena prijateljica koja je tada posljednji put vidjela svoju prijateljicu.

U ožujku 2020. britansko pravosuđe je presudilo da je emir Dubaija naredio otmicu svojih dviju kćeri Latife i Shamse. Shamsa je 2000. godine s 18 godina pokušala pobjeći od oca. U kolovozu 2000. godine, otprilike dva mjeseca nakon bijega s očeva imanja, Shamsa je nasilno odvedena iz Cambridgea, helikopterom prebačena u Francusku, a zatim privatnim avionom natrag u Dubai.

Princeza Haya, koja je 2004. postala šesta emirova supruga, pobjegla je 2019. u London s njihovo dvoje djece.