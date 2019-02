[FOTO] KAKO JE UBIJEN NAJOPASNIJI ČOVJEK U BIH: Cure detalji akcije specijalaca; ‘Popodne smo došli do traga, stezali smo obruč…’

Višestruki ubojica i poremećeni vjerski fanatik Edin Gačić ubijen je u mjestu Košćan, a policija je blokirala cjelokupno područje i puteve koji vode prema mjestu na kojem je lociran i ubijen

U mjestu Košćan na području Hadžića u BiH specijalci su ubili odbjeglog višestrukog ubojicu Edina Gačića. Kako piše Klix, u razmjeni vatre Gačićem jedan je policajac lakše ranjen. Policija je blokirala cjelokupno područje i puteve koji vode prema šumovitom predjelu na kojem je Gačić lociran i potom ubijen.

Na izvanrednoj konferencija za novinare u Vladi Kantona Sarajevo, na kojoj su prisustvovali premijer Edin Forto, ministar policije KS Admir Katica i policijski povjerenik Mevludin Halilović, Forto je rekao da je oko 1200 policajaca radilo na pronalasku ubojice.

SARAJEVSKI SPECIJALCI UBILI EDINA GAČIĆA: Opasni bjegunac pucao je na njih, jedan policajac lakše ranjen

Raspisana nagrada za informaciju o lokaciji

Za informaciju o lokaciji na kojoj se skrivao Gačić bila je raspisana nagrada od 25 tisuća eura, a Forto je rekao da će još odlučiti hoće li se nekome uplatiti ta nagrada.

“Svi smo bili zajedno s jednim ciljem. Vlada je bila u stalnom zasjedanju s ciljem da osiguramo sigurnost građana. Zahvaljujem se svim policajcima koji su učestvovali i građanima koji su zadržali mirnoću, nastavili sa svojim životima kako smo ih zamolili. Raspisana je nagrada za informaciju koja bi vodila do hvatanja bjegunca. Sačekat ćemo policijski izvještaj i odlučiti hoće li biti uplaćena nagrada za neku informaciju koja je vodila prema ovom rezultatu. Ako ne bude, ta sredstva će biti raspoređena vezano za ovaj slučaj”, rekao je Forto.

Katica je rekao da Edin Gačić više nije sigurnosna prijetnja te je istaknuo da je to bila najmasnovnija potraga u BiH. “Urodila je plodom jer smo svi zaboravili na naše nadležnosti, predali se srcem i dušom u ovo. I presretan sam da smo završili.”

Ključna informacija OSA-e

Halilović je rekao kako su dobivali dosta informacija o kretanju Gačića. Međutim sinoćnja informacija Obavještajno-sigurnosne agencije u BiH o lokaciji Gačića bila ključna pa je rezultirala stvaranjem plana hvatanja.

“Pripremili smo zatvoreni plan da ne bi došlo do curenja informacije. Jutros je objavljena informacija. Stezali smo obruč, priključili su se pripadnici MUP-a SBK. Osigurali smo čitav prostor tako da nije bilo mogućnosti da se izvuče iz situacije”, rekao je Mevludin Halilović.

Jutros krenuli u akciju hvatanja

Akcija hvatanja Gačića krenula je jutros na prostoru između Hadžića i Kiseljaka, istakao je Halilović. Kada su ga pronašli Gačić se nije želio predati, pa je došlo do razmjene vatre.

“Krenulo se u pregled i pretres na prostoru između Hadžića i Kiseljaka. U poslijepodnevnim satima su došli do traga koji je na kraju doveo do izvršitelja ubojstava. Nije se htio predati na pozive policajaca i došlo je do upotrebe vatrenog oružja pripadnika policije čime je ubijen. U razmjeni vatre lakše je povrijeđen pripadnik MUP-a KS i on je van životne opasnosti. U tijeku je očevid”, izjavio je Halilović, piše Klix.

Rekao je da se trenutno provjerava je li Gačić imao pomagače koji su ga skrivali tijekom devetodnevnog bijega.