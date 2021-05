FENOMEN ZADNJI PUT VIĐEN PRIJE KRIZE 2008.: ‘Cijene nekretnina po cijelom svijetu divljaju, ljudi ih panično kupuju, čak i na neviđeno’

Suprotno očekivanjima, tržište nekretnina doživjelo je procvat cijena kakav nije zabilježen tijekom protekla dva desetljeća i to u državama diljem svijeta – od SAD-a, preko Njemačke, do Kine, Novog Zelanda i Perua

Po cijelom svijetu je pandemija koronavirusa izazvala neočekivani rast cijena nekretnina, a očekivanja su bila suprotna. Očekivalo se da će se dogoditi ponavljanje 2008. godine i pad cijena zbog rasta broja nezaposlenih i osobnih bankrota, kao i pojačana prodaja stanova i kuća.

Kako stoji u velikoj CNN-ovoj analizi, suprotno očekivanjima, tržište nekretnina doživjelo je procvat cijena kakav nije zabilježen tijekom protekla dva desetljeća i to u državama diljem svijeta – od SAD-a, preko Njemačke, do Kine, Novog Zelanda i Perua. Cijene nekretnina skočile su za u prosjeku 6,7 posto u četvrtom kvartalu 2020. u odnosu na isto tromjesečje 2019. godine, i to u 37 zemalja članica Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD).

Ovaj balon se neće tako brzo raspuknuti, predviđaju stručnjaci s tržišta jer se očekuje da će pojačana potražnja za kućama trajati i ove i tijekom 2022. godine. Predviđaju da će 2023. zavladati zatišje, ali da se veći pad cijena neće dogoditi. Zašto? Jer je zaduživanje i dalje jeftino, a nakon otvaranja granica očekuje se skok aktivnosti na tržištu.

‘Ljudi panično kupuju nekretnine, nisam to još vidio’

Kate Everett-Allen, istraživačica iz konzultantske kuće specijalizirane za nekretnine Knight Frank, za CNN govori da razlog bujanja tržišta leži u pomoći koju su vlade dale vlasnicima kuća privremeno zabranjujući ovrhe. Također, razlog je i u milijardama koje su otišle na pomoć vlasnicima firmi i radnicima. Gubljenje domova i prodaja drugih nekretnina se spriječila, ali su rasle i same cijene.

“Sve s kućnim uredom i unutar sat vremena od Londona trenutno se prodaje deset posto iznad cijene”, kažu iz britanske agencije Fine & Country. Potražnja je narasla za kućama s dvorištem i vrtom i to izvan metropola kao što su London i Pariz, a osim toga, po Francuskoj rivijeri sada osim stranaca kupuju i Francuzi. U Ilfracombeu, popularnom turističkom odredištu na jugozapadu Engleske, Lee Hussell iz agencije Webbers prodao je dvije kuće za iznos od 100.000 funti iznad tržišne cijene.

Londonski agent Henry Pryor kaže da ljudi panično kupuju nekretnine i da tako što još nije vidio. Prošle godine je cijena kuća u Britaniji porasla za 8,5 posto, što je najviše od 2014. godine.

Mnoge kupnje nekretnina napravljene ‘na neviđeno’

Od 2006. u SAD-u se nije toliko nekretnina kupovalo. Cijene su napravile skok za devet posto, a i dalje rastu – sada je prosječna cijena kuće u SAD-u na rekordnoj razini i iznosi oko 330.000 dolara. Nakon što se stave na tržište, nekretnine se kupuju vrlo brzo, govore agenti. I do 70 posto veće cijene od tržišnih postižu se u najekstremnijim slučajevima. Od Aucklanda preko Šangaja, Münchena pa do Miamija bilježi se isti trend. Agenti u Njemačkoj primijetili su isto.

“Tržište je jako i cijene idu gore”, kaže agent Michael Heming. Konzultantska kuća Knight Frank izvještava da se u Portugalu kuće kupuju čak i na neviđeno, dok su cijene u posljednjem kvartalu 2020. skočile za šest posto.

Prema izvještaju konzultantske kuće Knight Frank, u Portugalu se kuće kupuju čak i na neviđeno, a cijene su skočile za šest posto u posljednjem kvartalu 2020. godine. “Mnoge kupnje su napravljene na neviđeno. Nedavno sam prodao kuću kupcu iz Južne Afrike u Cascaisu za 3.5 milijuna eura, a čovjek nikada nije posjetio taj grad”, veli za CNN Charles Roberts iz Fine&Countryja.

Zbog divljanja cijena vlade morale poduzeti mjere

Zbog toga što je situacija na tržištu nekretnina u nekim državama toliko “užarena”, vlade su pristupile mjerama “hlađenja”. Novozelandska vlada je u svojoj državi, gdje su cijene skakale za 25 posto, poduzela mjere ne bi li smanjila aktivnost ulagača. U gradovima u Kini, Šangaju, Pekingu, Shenzenu i Guangzhou cijene su u ožujku u usporedbi s prošlom godinom, bile veće za 12 posto.

Michelle Lam, ekonomistica Societe Generalea, navodi da je više od 30 gradova u Kini pristupilo mjerama ograničavanja. Očekivanja te banke su da će niz mjera kineskih regulatora tek malo korigirati cijene. Matthias Holzhey iz švicarske banke UBS misli da bi vlade mogle povećati poreze na zemljišta i transakcije kako bi se rast obuzdao, osobito zbog toga što će se pokušavati popuniti proračunske deficite kada pandemija prođe.

No, ne očekuje se da će se puno dizati kamate na kredite. U zemljama eurozone trenutačno je prosjek tek 1,3 posto. Očekuje se da vlade, u pokušaju da potaknu rast nakon pandemije, barem još neke vrijeme neće previše dirati jeftino zaduživanje pa će sektor tržišta nekretnina i dalje “ubirati” povlastice, ističe CNN.

