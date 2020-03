FENOMEN KOJI BI MOGAO IMATI ULOGU U RASPLETU PANDEMIJE: Hoće li ‘imunitet krda’ utjecati na COVID-19? Infektolog je sve objasnio

Postojeći dokazi upućuju na to da u aktualnoj pandemiji jedna zaražena osoba zarazi dvije do tri druge

Pandemija bolesti koju izaziva koronavirus u fokus javnosti ponovno je dovela fenomen nazvan ‘imunitet krda’ koji bi mogao imati ulogu u njezinu raspletu.

Što je imunitet krda?

– Situacija u kojoj je na zarazu imuno dovoljno ljudi u populaciji da se ona prestane širiti.

– Za imunitet krda nije važno je li imunitet nastao kao posljedica cijepljenja ili zbog antitijela ljudi koji su bolest preboljeli. Ključno je da su imuni.

– Što se infekcija novim koronavirusom, nazvanim COVID-19, bude više širila, više će se ljudi oporavljati i biti imuno na buduću zarazu.

“Kada otprilike 70 posto ljudi u populaciji stekne imunitet, izgledi za novu zarazu postaju sve manji jer je većina na virus već otporna”, kaže Martin Hibberd, infektolog s Londonske škole za higijenu i tropsku medicinu. “To nazivamo imunitetom krda”.

Hoće li utjecati na pandemiju COVIDOM-19?

Postojeći dokazi upućuju na to da u aktualnoj pandemiji jedna zaražena osoba zarazi dvije do tri druge. To znači da bi, kad se ne bi poduzimale nikakve druge mjere, imunitet krda nastupio u trenutku kada između 50 i 70 posto populacije postane imuno.

“No to ne mora i neće biti tako u ovom slučaju”, kaže Matthew Baylis, profesor infektologije na Sveučilištu u Liverpoolu.

Smanjenjem broja ljudi koje jedna zaražena osoba zarazi dalje, a to se postiže socijalnim distanciranjem, zatvaranjem škola, radom od kuće i pranjem ruku, imunitet krda nastupa ranije, pojasnio je.

