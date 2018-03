FBI JE MOGAO SPRIJEČITI MASAKR U ŠKOLI NA FLORIDI: Agente su upozorili na Cruzovo ponašanje, ali nitko nije reagirao

FBI je upozoren i na moguću pucnjavu u školu nakon prijetnje koju je iznio Youtube korisnik istog imena kao Cruz. 36-godišnji video blogger na YouTuber, Ben Bennight iz Mississippija primijetio je u rujnu zabrinjavajuć komentar ispod videa kojeg je objavio.

Osoba bliska Nikolasu Cruzu, mladiću koji je u pucnjavi u školi na Floridi ovog tjedna ubio 17 ljudi, kontaktirala je 5. siječnja FBI i prijavila zabrinutost oko Cruza, priopćio je FBI, javlja CNN.

FBI nije slijedio protokole iako je znao za opasnost?

No FBI nije na odgovarajuć način slijedio protokole predviđene u takvim situacijama. ‘Informacija nije dostavljena uredu u Miamiju tako da u to vrijeme nije pokrenuta nikakva dodatna istraga’, stoji u njihovoj izjavi. To zapanjujuće priznanje svakako će postaviti daljnja pitanja o tome je li FBI mogao spriječiti masakr u srednjoj školi Marjory Stoneman Douglas, u kojem je 17 osoba poginulo.

Direktor FBI-ja Christopher Wray rekao je da se još istražuje što se točno dogodilo. ‘Razgovarali smo sa žrtvama i obiteljima i duboko nam je žao zbog dodatne boli koju ovo uzrokuje svima koji su u ovu tragediju uključeni. Svi u FBI-ju su posvećeni održavanju sigurnosti u Americi i žele poboljšati način na koji se to čini’, rekao je Wray.



Upozorenje još u rujnu?

FBI je upozoren na moguću pucnjavu u školi nakon prijetnje koju je iznio Youtube korisnik istog imena kao Cruz. 36-godišnji video blogger na YouTuber, Ben Bennight iz Mississippija primijetio je u rujnu zabrinjavajuć komentar ispod videa kojeg je objavio. Odmah je to prijavio FBI-ju. U komentaru je korisnik imena Nicolas Cruz tada napisao da će biti ‘profesionalni strijelac puškom u školi’.