FATALNA TAJANA JEDINA NIJE PALA NA ČARI RUSKINJE: Na zabavi je samo ona primijetila ključnu stvar, ali je pijani desničari nisu poslušali

Prva koja je naslutila da nešto ne valja na sastanku na Ibizi čelnika FPÖ s navodnom rođakinjom ruskog milijardera, bila je supruga Johanna Gudenusa

Tajana Gudenus, rođena Tajčić, podrijetlom iz Banje Luke, inače supruga Johanna Gudenusa, sadašnjeg predsjednika zastupničkog kluba FPÖ-a i bliskog saveznika bivšeg vicekancelara Austrije Heinz-Christiana Strachea, koji je dao ostavku nakon skandala s primanjem mita, prva je naslutila da nešto ne valja za vrijeme druženja na Ibizi kada su snimljeni s jednom navodnom rođakinjom ruskog milijardera s kojom je Strache ugovarao sumnjive poslove.

FATALNA TAJANA: Na snimci koja je srušila austrijsku vladu je i Srpkinja zbog koje tamošnja desnica želi prekrajati naše granice

“Nije li ovo možda klopka?”, upitala je Tajana u jednom trenutku pijanog sastanka za vrijeme kojeg su vodeći političari desničarske Slobodarske stranke Austrije (FPÖ) dogovarali ubacivanje navodnih 250 milijuna eura ilegalnog ruskog novca u Austriju. Međutim, kako prenosi Express, njezinu opasku očigledno nisu registrirali ni Johann ni Strache koji je brbljao o svojim planovima bez ikakvih zadrški.

AUSTRIJSKOG VICEKANCELARA NAKON MEGASKANDALA OSTAVILA SUPRUGA? ‘U šoku sam i moram srediti misli’

Jedina ‘trijezna’

“Seksi” Ruskinja, koja im se predstavila kao Aljona Makarova, nećakinja ruskog oligarha Igora Makarova, vlasnika Areti-Holdinga koji radi s plinom i naftom, iz nekog razloga nije uspjela uvjeriti Tajanu jednako kao i dvojicu čelnika FPÖ-a, koji su potpuno nasjeli na njezin navodni plan. Naime, Aljona je ponudila kupnju najvećeg austrijskog dnevnog lista Kronen Zeitunga uoči izbora 2017. te veliku medijsku podršku FPÖ-u, kako bi ta stranka dobila izbore, a u zamjenu za namještanje poslova za investiranje ilegalnih četvrt milijarde eura iz Rusije u Austriju.

Na snimci je uhvaćen i trenutak kada Strache Ruskinji obećaje da će na državnim natječajima navodna njezina tvrtka dobivati poslove po cijeni višoj od realne, koje je do tada dobivala građevinska tvrtka Strabag, pod uvjetom da FPÖ pobijedi na izborima.

Strache tek kasnije posumnjao

Pijani Strache, koji je toliko toga rekao tijekom tog sastanka u vili na Ibizi, da se morao javno ispričavati supruzi i odmah dati ostavku, tek je nakon šest sati sramoćenja ipak posumnjao da je riječ o prijevari, i to zbog toga što je navodna Makarovljeva nećakinja imala nedovoljno čiste nokte za tako bogatu ženu. “Klopka, klopka, to je totalna klopka”, rekao je Strache, na što ga je Gudenus počeo umirivati da to ipak nije klopka “Ma, nije to klopka”.

Nekoliko mjeseci kasnije Gudenus i navodna Aljona razgovarali su u Beču, a na objavljenoj audiosnimci s toga sastanka može se čuti kako Gudenus govori o izbacivanju Strabaga iz posla kao o sigurnoj stvari.

Privatizacija državnih medija

Zanimljivo je i da je Strache u razgovoru Ruskinju uvjeravao da se lako može realizirati plan preuzimanja Kronen Zeitunga. “Tri, četiri čovjeka potjeraš; tri, četiri nova dovedeš i to je to!”. Također je dodao da su “novinari ionako poznati kao najgore kurve na svijetu”. Govorio je i o planovima da će čim FPÖ osvoji vlast krenuti u privatizaciju državnih medija. “Želimo izgraditi medijsko okruženje kako je to napravio Orban”.

Kompromitirajuća snimka tako je otkrila kako je Strache toga dana planirao teško izmanipulirati zakone Austrije, unijeti stotine milijuna ilegalnog novca, masovno korumpirati javne natječaje, angažirati ruskog oligarha da ilegalnim novcem pokupuje medije kako bi bili u službi njihove vladavine, no mnogim desničarima važnije je to što je snimka nastala nezakonito.