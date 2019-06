FATALNA SAŠKA ZBOG KOJE JE SVEĆENIK PREKRŠIO CELIBAT: ‘Borac sam, idem dalje uzdignute glave’

Fatalna Saška koja je ucjenjivala fratra zbog snimaka seksa nakon nagodbe s tužiteljstvom tvrdi da hrabro ide dalje.

Saška Kovačević iz Modriče, koja je na Osnovnom sudu u Doboju osuđena na godinu zatvora jer je porno snimcima ucjenjivala fratra I. K., progovorila je o situaciji u kojoj se našla te istaknula kako su mediji u trenutku svega pisali samo jednu stranu priče.

ZAVELA SVEĆENIKA PA GA UCJENJIVALA: Seksi Saška nagodila se s tužiteljstvom, provest će godinu dana u zatvoru

Za svoju kaznu se nagodila s tužiteljstvom. “Nagodba je bila prihvatljiva iz razloga sto sam puštena poslije 3 mjeseca pritvora i nakon uložene žalbe Tužiteljstva u roku od 5 dana vraćena sam ponovo u pritvor, što znači da bih sigurno u pritvoru ostala vremenski duže od nagodbe koju sam potpisala. Razmotrila sam i zatekla se u situaciji da biram između dva zla. Kad se postupak završi i budem u mogućnosti reći ću vam puno više”, pojasnila je.

‘O tome ćemo drugom prilikom’

Tvrdi kako ju je potresla nepravda, ali da je zahvalna što je “živa, zdrava, mlada i idem dalje”. “Mediji su nažalost postali politički i pravosudni aparat, čast izuzecima. Naravno da ste sve vrijeme slušali samo jednu stranu priče, ali kako je postupak u tijeku, o tome ćemo drugom prilikom”, kaže Saška, a prenosi Oslobođenje.

Danas, veli, nastavlja svoju sportsku karijeru pa se tako namjerava okušati u još jednom sportu. “Tata je ljubitelj nogometa, predsjednik kluba, pa sam prvenstveno zbog njega u tom sportu, pomažem mu oko utakmica i organizacije. Svestrana sam, pa tako da imam ogromnu ljubav i prema motorima, na ljeto stiže nova igračka”, priča.

Na pitanje šapuću li za njom kada prođe ulicom, dogovara: “Ova priča je uzdrmala sve u širokom krugu, tako da sam svjesna da će to ‘šaputanje’ biti masovnije, do sada nisam imala priliku da osobno doživim ili čujem nepristojne komentare, ali da sam svjesna da postoje iza leđa, da jesam. Niti mi daje snagu, niti me sputava, snage imam, borac sam, priče nisam nikad slušala, to mi je iskreno najmanji problem.”

Inače, fratar je zbog Saške prekršio celibat, a potom platio 250.000 KM da snimci njegovog seksa sa Danirom S. ne procure u javnost.