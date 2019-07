FATALNA KOZMETIČARKA PALA S 15 KILA KOKAINA: UIovili je je kod seoskog puba, tvrdi da nije znala što radi: ‘Nisam gledala u torbe’

Glamurozni život žene iz Ujedinjenog Kraljevstva, koja se na društvenim medijima razmetala glamuroznim fotografijama s prekrasnih lokacija, došao je kraju nakon što je uhvaćena s kokainom vrijednim 1,5 milijuna funti

Žena koja je radila kao kozmetičarka u salonu ljepote razmetala se “jet set” glamuroznim načinom života na društvenim medijima prije nego što je uhićena zbog 15 kilograma kokaina vrijednog 1,5 milijuna funti u prtljažniku njezina Hyundaija. Naime, kako piše Mirror, Stephanie Nelson, koja je prošlog tjedna zatvorena na 10 godina, objavila je na desetke svojih impresivinih snimaka na svjetskim lokacijama koje oduzimaju dah.

Na jednoj fotografiji koja je objavljena u lipnju prošle godine, Stephanie se nalazi na jahti na Francuskoj rivijeri. Na nekoliko drugih fotografija objavljenih u listopadu, 30-godišnjakinja uživa u pićima u vrhunskim restoranima u Marbelli, uključujući NOBU i Olivia’s La Cala, u vlasništvu Elliotta Wrighta. Na fotografijama snimljenima u studenom, također je pozirala u svom bikiniju dok je uživala u suncu na tajlandskom otočju Phi Phi i otoku Phuketu na Tajlandu.

Uhvatili je nakon primopredaje

No, Nelsonin raskošan način života došao je svome kraju 10. lipnja ove godine kada ju je zaustavila policija Kenta dok je prelazila rijeku u Dartfordtu u Ujedinjenom Kraljevstvu. Kako bi pokupila kokain, ona se odvezla iz svog doma do seoskog puba u blizini Maidstona, Kent. Vraćajući se nakon primopredaje zaustavila ju je policija koja je sve to promatrala samo 20 minuta ranije. Na suđenju je rečeno da je prije njezina uhićena navodno isti Hyundai nekoliko puta uočen kako ide prema Folkestoneu i čeka na parkiralištu.

Bila je pod pritiskom bivšeg dečka?

Njezin odvjetnik tvrdio je na sudu da je Nelson bila žrtva bivšeg partnera koji ju je kontrolirao i fizički zlostavljao te je “nagovorio da nešto pokupi za njega”. Prema njegovim tvrdnjama u obrani, Nelson uopće nije pogledala što se nalazi u torbama niti je znala što sadrže. “Nije pretjerano reći da je bila i još uvijek se boji svog bivšeg dečka”, dodao je.

Međutim, sucu to nije bilo dovoljno te je rekao kako ima jako malo dokaza da je bila pod pritiskom ili da ju je netko natjerao na to što je napravila.