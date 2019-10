FATALNA BIVŠA MISS LAŽIRALA SLOMLJENE NOGE? Ubojstvo hercegovačkog poduzetnika nije običan zločin iz strasti

I žrtva i bivša misica povezuju se sa sumnjivim krugovima

Sunita Hindić-Bošnjaković pritvorena nakon što je priznala kako je pucala u poznatog mostarskog ugostitelja Ninu Ivankovića, ali je rekla kako je tome kumovao “splet nesretnih okolnosti” i kako ga nije namjeravala ubiti.

Privedena je u kolicima jer je slomila obje potkoljenice zato što je navodno skočila s prvog kata Vile Ivanković u rijeku Bunu koja ondje protječe i to nakon što je pucala u Ivankovića.

Odmah krenula nagađanja

Ona je bila čest gost Vile Ivanković te je povezivana s elitnom prostitucijom i nasilničkim ponašanjem pa su odmah nakon privođenja počela nagađanja. Mještani Bune su spremni posvjedočili kako je 21-godšnjakinja često dolazila u vilu, ali nisu željeli komentirati prirodu njenog odnosa s Ninom Ivankovićem.

Teorije o ubojstvu su svakojake. Dok jedni pričaju kako su tu večer proveli u većem društvu kada su se njih dvoje posvađali te ga je ustrijelila, drugi su uvjereni kako je Sunita iste noći od Ivankovića otišla u drugu sobu hotela kod jedne muške osobe koja ju je izbacila vani. Zatim se vratila do Ivankovića i usmrtila ga.

Lažni prijelomi?

Javile su se i teorije kako su njeni prijelomi lažni te kako joj je gips stavljen samo kako bi se izbjegao pritvor te da je zapravo riječ o naručenom ubojstvu koje je samo trebalo izgledati kao tragični rasplet svađe. U tom scenariju, izbjegavanje pritvora bilo bi ključno da se dobije na vremenu i Sunitu prebaci preko granice.

No kako doznaje Slobodna, Kantonalno tužiteljstvo u Mostaru Sunitu Hindić sumnjiči da je u petak 04. listopada, oko 7,15 sati, nakon što je došla do “Vile Ivanković“ u naselju Buna kod Mostara, došla do sobe u kojoj je bio Nino Ivanković i nakon svađe ga ustrijelila jednim hicem od čega je umro na licu mjesta.

To službeno objašnjenje i dalje ostavlja mnoge nedoumice.

Nemoguće je skočiti u rijeku

Prema izjavi Sunite Hindić policiji, skočila je u rijeku i pri tom slomila obje noge. No zbog terase koja se prostire do obale, nemoguće je skočiti do rijeke iz soba koje se nalaze iznad. Tada je kazano da su nađene njene cipele visokih potpetica i tragovi krvi ispod jednog od zidova.

No to ponovo ostavlja otvorena pitanja, jer je u skoku slomila obje noge, nije mogla daleko stići, osim ako je netko čekao neposredno kraj vile s automobilom.

Imala pomagača?

Upućeni kažu da ju je sačekao taksist koji je i dovezao do vile te je s njim otišla do Turbeta gdje se prijavila policiji koja ju je odvela u bolnicu u Travnik. Ubrzo se ponovno pojavljuju sumnje u slomljene noge jer se javio svjedok koji je izjavio da je vidio Sunitu Hindić Bošnjaković kako je istrčala iz vile.

U travničkoj bolnici joj je dežurni ortoped stavio gips te su je nakon toga pripadnici MUP-a Srednjobosanskom kantona predali kolegama iz kriminalističke policije Hercegovačko-neretvanskoga kantona. Iako je Sunita došla u gipsu sa RTG snimkama polomljenih nogu, izgleda da su i policijski istražitelji iz Mostara posumnjali u postojanje ozljeda.

I policija sumnjala u prijelome?

Stoga su je u sklopu kriminalističkog istraživanja tijekom subote ujutro odveli u bolnicu u Mostaru gdje je podvrgnuta pregledu tijekom kojeg joj je uzeta krv i urin, što je uobičajeno kod počinitelja kaznenog djela. Osim toga su joj navodno ponovno pregledane noge kako bi se potvrdilo postojanje lomova na potkoljenicama. Tek nakon toga je odvedena u Kantonalno tužilaštvo u invalidskim kolicima. Bez obzira na imobilizirane obje noge, na što je njezina odvjetnica Nada Dalipagić ukazivala kao na glavni razlog nemogućnosti bijega i obrane sa slobode, određen joj pritvor upravo zbog mogućnosti bijega.