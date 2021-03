Osam novih fotki, snimljenih navigacijskom kamerom na tom robotu, pokazuju oko pet minuta vremena na površini Marsa

Snimka neobične scene oblaka koji lebde iznad površine Marsa brzo je postala hit na društvenim mrežama. Fotografije su snimljene kamerama postavljenima na rover Curiosity, koji nastavlja s istraživanjem površine Crvenog planeta, piše Independent.

Iako je nedavno stigli rover Perseverance posljednjih tjedana u središtu pažnje kada je u pitanju Mars, on je tek jedan od mnogih rovera na površini. Drugi poput ovog i dalje pokušavaju saznati više o planetu. Osam novih fotki, snimljenih navigacijskom kamerom na tom robotu, pokazuju oko pet minuta vremena na površini Marsa. Na snimci se može vidjeti kako se oblaci kreću na nevjerojatno sličan način kao oni na Zemlji.

Clouds in the sky, gently passing overhead. On Mars, Friday, March 19, 2021. pic.twitter.com/jJpemPefIV — Prof. Paul Byrne (@ThePlanetaryGuy) March 20, 2021

Proteklog tjedna scene s oblacima na Marsu uhvaćene su objektivom, a na Twitteru ih je podijelio Paul Bryne, znanstvenik Sveučilišta Sjeverna Karolina.

Na Marsu se oblaci ne stvaraju lako

Iako oblaci izgledaju poput naših, izrazito različita atmosfera na crvenom planetu pokazuje stvaranje oblaka na različite načine. Između ostalog, atmosfera Marsa je vrlo tanka. Da bi nastali oblaci, molekule vode moraju se kondenzirati oko čestica.

Na Zemlji to mogu biti zrnca prašine koje prenose vjetrovi, no Mars nema dovoljno gustu atmosferu da ih tako lako stvori, piše Independent. Smatra se da su to na Marsu barem djelomično rezultat prašine koja nastaje kada svemirski otpad dođe u atmosferu tog planeta. To stvara čestice oko kojih se oblaci mogu stvoriti, a zatim i vidjeti dok se kreću površinom.

Tanka atmosfera razlog je i što su oblaci na Marsu slični cirusnim oblacima na Zemlji, zato što su lagani, a ne gusti i “napuhani”.

Također, oblaci na Marsu mogu biti osvijetljeni Suncem i to čak i noću, jer su toliko visoko iznad površine planeta.

