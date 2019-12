FAHRUDIN RADONČIĆ POSTAO NOVI MINISTAR U BIH: Za sigurnost u ‘susjedstvu’ bit će odgovoran – medijski tajkun

Nakon sjednice predsjedništva SBB-a Radončić je izjavio novinarima kako su ga na novo koaliranje sa SDA, protiv čijeg lidera Bakira Izetbegovića je ranije često istupao, potaknuli domoljubni razlozi te kako je zbog toga ‘stavio interese BiH ispred osobne sujete’

Medijski tajkun Fahrudin Radončić potvrdio je u ponedjeljak kako će on biti novi ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine navodeći kako je to odluka koju je donijela stranka Savez za bolju budućnost (SBB), čiji je on predsjednik i utemeljitelj.

Radončić je prošlog tjedna potpisao sporazum po kojemu će njegova SBB biti dio nove vlasti zajedno sa Strankom demokratske akcije (SDA) i Demokratskom frontom (DF) Željka Komšića, a od članova predsjedništva svoje stranke u ponedjeljak je zatražio da taj dogovor i formalno potvrde, što su oni i učinili, no ne jednoglasno, jer je zbog te odluke ostavku podnio potpredsjednik SBB-a i zastupnik u državnom parlamentu Damir Arnaut. Nakon sjednice predsjedništva SBB-a Radončić je izjavio novinarima kako su ga na novo koaliranje sa SDA, protiv čijeg lidera Bakira Izetbegovića je ranije često istupao, potaknuli domoljubni razlozi te kako je zbog toga “stavio interese BiH ispred osobne sujete”.

“Izetbegović, Komšić i ja smo procijenili da se u trenutku kada je izuzetno teška politička situacija u BiH treba ponašati odgovorno i nesebično. Imate situaciju da se Hrvatska i Srbija takmiče u naoružavanju, da iz Srbije i Republike Srpske dolaze glasovi kako je to jedan teritorij, da netko migrante u ogromnim valovima šalje u ovu zemlju i EU”, naveo je Radončić u prilog tezi o potrebi “bošnjačkog jedinstva” pojačanog građanskim konceptom, za kojega tvrdi da ga u tu koaliciju donosi Komšićev DF.

Tko je Fahrudin Radončić?

Radončić je već bio ministar sigurnosti BiH od 2012. do 2014., kada ga je u vlast uveo SDP BiH kojega je tada vodio Zlatko Lagumdžija. Godine 2016. bio je uhićen i pritvoren pod sumnjom da je surađivao s klanom balkanskog trgovca droge Nasera Keljmendija, a 2018. je pravomoćno oslobođen od tih optužbi. Nakon toga je tvrdio kako mu je to “napakirala” SDA ne bi li ga eliminirala kao poliitčkog suparnika.

Radončićev SBB teško je poražen na izborima u listopadu 2018., izgubivši veliki broj mjesta u parlamentima na različitim razinama, a samog Radončića u utrci za bošnjačkog člana Predsjedništva BiH pobijedio je kandidat SDA Šefik Džaferović. I četiri godine ranije Radončić se natjecao za to mjesto, a tada je izgubio od Izetbegovića. U izbornim kampanjama Radončić nije štedio riječi uvrede na Izetbegovićev račun nazvavši ga “kretenom” i “kukavicom” te ga optužujući za pronevjere novaca prikupljenih kao inozemnu pomoć BiH tijekom rata.

Izetbegović i Radončić zakopali ratnu sjekiru

Izetbegović je pak govoriio kako “s ovom pameću” više nikada ne bi koalirao s Radončićem. Obojica su ipak prošlog tjedna potvrdili kako su promijenili mišljenje pa će zajedno s Komšićem sudjelovati u vlasti na državnoj te na razini Federacije BiH, kao i u onim županijama unutar tog entiteta u kojima većinu čine Bošnjaci, uključujući tu Sarajevsku županiju koju sada vodi lijevo-liberalna vlada i koju su odlučili srušiti.

Bošnjački blok na državnoj razini u raspodjeli pozicija dobio je tri ministarska mjesta u novom Vijeću ministara, koje će SDA sada podijeliti sa svojim novim partnerima. Najveća bošnjačka stranka tako će zadržati samo mjesto ministra vanjskih poslova i na njega kani postaviti Biseru Turković, sadašnju veleposlanicu BiH u Kataru.

Pozicija ministra obrane pripast će DF-u i ta će stranka na nju postaviti umirovljenog generala Sifeta Podžića, dok će Radončić preuzeti ministarsvo sigurnosti.

