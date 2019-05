FACEBOOK KRENUO U OBRAČUN S EKSTREMNIM DESNIČARIMA: Zabranio im profile, a uklonit će i sadržaje povezane s njima

Zbog kršenja pravila o ‘opasnim pojedincima i organizacijama’, Facebook zabranio profile ekstremnih američkih desničara

Facebook je u petak zabranio profile Alexa Jonesa i nekih drugih kontroverznih osoba s krajnje američke desnice zbog kršenja pravila te društvene mreže o “opasnim pojedincima i organizacijama”. Većina pojedinaca čiji su računi uklonjeni popularni su među ekstremnim desničarima, kao što su komentatori Milo Yiannopoulos, Laura Loomer i Paul Joseph Watson.

Facebook je također zabranio stranice Paula Nehlena, poznatog bijelog supremaciste koji se kandidirao za kongres 2018. godine, te čelnika Islamske nacije Louisa Farrakhana, koji propovijeda crnački separatizam i naziva Židove “termitima”.

Nije u pitanju potpuna zabrana

Tvrtka će ukloniti sve račune, stranice, grupe i događaje povezane sa zabranjenim pojedincima, kako na svojoj osnovnoj društvenoj mreži, tako i na aplikaciji Instagram za dijeljenje fotografija. U obrazloženju ističe da zabranjuje sve korisnike koji promiču nasilje ili mržnju. Međutim, Facebook nije zaustavio druge korisnike da hvale ili podržavaju zabranjene pojedince na svojim platformama, kao što je to ranije učinio za militantne skupine poput Islamske države i al-Qaede.

Nekoliko sati nakon što je njegov račun nestao, videozapisi Louisa Farrakhana i dalje su bili vidljivi na Instagramu među 17.000 postova s ​​hashtagom #louisfarrakhan, uključujući i videozapis u kojem brani svoje opise Židova. Facebook je objavio zabranu prije uklanjanja spornih računa, dajući vlasnicima računa vrijeme da preusmjere svoje tisuće sljedbenika na druge kanale prije nego što računi nestanu.

Alex Jones otvorio novi račun

Alex Jones, koji je poznat po promoviranju često sumanutih teorija zavjere, poput one da je masakr u školi Sandy Hook “lažiran uz pomoć dječjih glumaca”, ubrzo je otvorio novi račun i uživo prenio svoj komentar zabrane. Infowars, internetska Jonesova stranica, objavila je odgovor na zabranu tvrdeći da se radi o “uredničkoj kontroli nad korisničkim sadržajem i donaciji u naturi demokratskom predsjedničkom kandidatu 2020.”

Duštveni mediji poput Facebooka imaju neugodna iskustva u višegodišnjoj borbi protiv krajnjih desničara, koji su često koristili njihove usluge za prikupljanje sljedbenika i katapultiranje u politički mainstream. Rezultat je često bio polovičan – Facebook je, primjerice, uklonio stranice povezane s Jonesom i njegovom Infowars web stranicom još prošle godine, ali je ostavio njegov osobni profil.

Zabranjeni bjelački nacionalizam i separatizam

Dok društveni mediji doživljavaju neuspjehe u pokušaju uklanjanja ekstremističkih sadržaja, desničari ih optužuju za cenzuru i pristranost, a borci za građanska prava kažu da su propustili suočiti se s ekstremizmom. Facebook tvrdi da provodi svoja pravila bez predrasuda. Tu je politiku dodatno pooštrio prošlog mjeseca, kada je zabranio veličanje, podržavanje i zastupanje bjelačkoga nacionalizma i separatizma na svojim platformama.

“Uvijek smo zabranjivali pojedince ili organizacije koji promiču ili sudjeluju u nasilju i mržnji, bez obzira na ideologiju. Proces ocjenjivanja potencijalnih prekršitelja je opsežan i doveo nas je do današnje odluke o uklanjanju tih računa”, poručila je tvrtka u svojoj izjavi. Liberalna medijska grupa Media Matters for America pohvalila je taj potez, rekavši kako on budi optimizam da bi Facebook mogao “preuzeti odgovornost za načine na koje su njegove platforme osnažile ekstremiste”.

