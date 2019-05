FACEBOOK 2020. UVODI KRIPTO-VALUTU: GlobalCoin bi mogao promijeniti financije kakve poznajemo

Facebook dovršava planove za lansiranje vlastite kripto valute sljedeće godine

Do prvog tromjesečja 2020. tvrtka planira uspostaviti sustav virtualnog plaćanja u desetak zemalja, a žele do kraja ove godine početi testirati svoju kripto valutu, nazvanu GlobalCoin. Očekuje se da će Facebook ovog ljeta detaljnije opisati planove, a Mark Zuckerberg je već razgovarao s guvernerom Bank of England Markom Carneyjem, kako bi razmotrio mogućnosti i rizike u pokretanju kripto valute, piše BBC.

Facebook je također zatražio savjet u operativnim i regulatornim pitanjima od dužnosnika Kabineta za financije SAD-a, a u pregovorima su i s tvrtkama za prijenos novca, poput Western Uniona, jer traže jeftinije i brže načine za slanje i primanje novca osobama bez bankovnog računa.

Opsežni razgovori

Facebook želi stvoriti digitalnu valutu koja pruža pristupačne i sigurne načine plaćanja, bez obzira na to imaju li ili nemaju korisnici bankovni račun. Tvrtka u čijem su vlasništvu i aplikacije WhatsApp i Instagram, nada se da će poremetiti postojeće sustav razbijanjem financijskih prepreka, natjecanjem s bankama i smanjenjem troškova. Projektom je planirano udružiti se s bankama i posrednicima koji će omogućiti ljudima da promijene dolare i druge valute u virtualni novac. Mala skupina suosnivača Facebooka trebala bi u narednim tjednima pokrenuti udrugu sa sjedištem u Švicarskoj.

Facebook je navodno i u razgovorima s brojnim online trgovcima kako bi oni prihvatili GlobalCoin kao plaćanje u zamjenu za niže transakcijske naknade.

Nije to prvi put da se Facebook upustio u avanture stvaranja virtualne valute. Prije deset godina stvorena je Facebook Credits, virtualna valuta koja je omogućavala kupnju stavki u aplikacijama na ovoj društvenoj mreži. Međutim, projekt je propao nakon manje od dvije godine, jer nije privukao puno korisnika.

Potencijalne zamke

Osim tog lošeg iskustva, Facebook bi mogao naići i na još neke probleme, kao što su financijski propisi u zemljama poput Indije, gdje je vlada već smanjila broj dostupnih digitalnih valuta. Međutim, najveći test će vjerojatno biti stvaranje povjerenja korisnika do te mjere da počnu mijenjati svoj novac za GlobalCoin. Insajderi priznaju da je pokretanje bilo koje kripto valute do početka iduće godine ambiciozno. Stoga ne čudi što su Facebook, Western Union i Bank of England odbili komentirati.

Kripto valute su osjetljive i fluktuacije vrijednosti, za koje stručnjak za blockchain David Gerard kaže da bi mogle stvoriti prepreku uspjehu GlobalCoina na Facebooku.

“Normalni ljudi ne žele se nositi s valutom koja stalno skače gore i dolje”, objasnio je.

Zaobilaženje plaćanja naknada

Ipak postoje i neke prednosti, a najveća je blockchain tehnologija koja smanjuje vrijeme i troškove slanja novca u inozemstvo, zaobilazeći bankarske mreže, a time i naknade.

Lord King, bivši guverner Bank of England, upozorio je prije dva desetljeća da središnje banke mogu postati “irelevantne” ako ljudi počnu koristiti digitalne valute u mjeri u kojoj se danas koristi fizički novac.

Pristup podacima

David Gerard rekao je da će Facebook dobiti pristup vrijednim podacima o potrošnji stvaranjem vlastitog platnog sustava. Međutim, pitao se zašto su morali izraditi vlastitu kripto valutu kako bi prikupio te podatke. Umjesto toga, zaključio je, Facebook bi mogao stvoriti platformu kao što je PayPal, koja korisnicima omogućuje prijenos tradicionalnih valuta.

Garrick Hileman, istraživač u London School of Economics, izjavio je kako bi projekt GlobalCoin mogao biti jedan od najznačajnijih događaja u kratkoj povijesti kripto valuta. On je procijenio da oko 30 milijuna ljudi danas koristi kripto valute. To se može usporediti s 2,4 milijarde korisnika na Facebooku.