EVO ŠTO NJEMAČKI MEDIJI PIŠU O POSJETU PUTINA BEOGRADU: ‘Ovaj šou nije mogao sakriti pukotine u odnosima Srbije i Rusije’

‘Za Srbiju je Rusija, kako Vučić stalno naglašava, jedan od najvažnijih strateških partnera. Ali šou s ‘prijateljstvom’ ne može sakriti da u odnosima Srbije i Rusije postoje duboke pukotine’, konstatira se u analizi tjednika Spiegel

Dan nakon spektakularno priređenog posjeta ruskog predsjednika Vladimira Putina Beogradu, vodeći njemački mediji analizirali su taj događaj ustvrdivši kako su, usprkos srdačnosti koja je vladala na svakom koraku, vidljive pukotine u odnosima Rusije i Srbije.

“Srbija je zahvalna Moskvi jer Kremlj ne priznaje neovisnost Kosova. To je veza, koja koristi i jednoj i drugoj strani i uz pomoć koje zajednički izazivaju Europsku uniju”, prenosi Deutsche Welle ocjenu njemačkog dnevnika Die Welt.

ANALITIČARI RASKRINKALI VUČIĆEV IGROKAZ: ‘Unatoč Putinovom posjetu, neće još dugo moći sjediti na dva stolca’

Dačić pjeva, ali Vučić zna kako se dodvoriti Putinu

“Posjet se dogodio u važnom trenutku, kada je Makedonija izglasala promjenu imena. Time se toj zemlji otvara put u NATO, što je Rusija pokušala spriječiti. S druge strane, Aleksandar Vučić je na unutarnjem planu pod pritiskom i posjet Vladimira Putina mogao bi stabilizirati njegovu poziciju”, nastavlja svoju analizu Die Welt.

List također podsjeća kako je Rusija u krvavim ratovima na Balkanu devedesetih godina stala na stranu Srba, iako je osuđivala nasilje. Također, Kremlj se 1999. izjasnio protiv NATO-vog bombardiranja Srbije.

“To su neki od razloga zbog kojih je ministar vanjskih poslova Srbije Ivica Dačić u čast gospodara Kremlja organizirao glazbenu večer uz ‘Kaljinku’ i ‘Podmoskovske večeri’. Ali predsjednik Vučić bolje od ministra Dačića zna kako se dodvoriti Putinu. Vučić, koji je prije 20 godina bio ministar informiranja, predstavlja se danas kao osoba koja se osvijestila od nacionalizma. Istodobno se trudi da i s predsjednikom Rusije – kojeg naziva dragim prijateljem – ima dobre odnose”, piše Die Welt.

VUČIĆ SPEKTAKULARNO DOČEKAO PUTINA, OVAJ MU POSLAO JASNU PORUKU: ‘Gubi teren na Balkanu – ostaju mu samo Srbija i Dodik’

‘Vučić sam banuo kod Putina i donio mu ikonu’

Tjednik Spiegel u online izdanju, u tekstu pod naslovom “Sviraj to ponovno, Vladimire” konstatira da odnos dviju zemalja nije više tako dobar.

“Predsjednici Srbije i Rusije gaje vrlo bliske odnose. Prilično bliske, ako je vjerovati Vučiću koji kaže da je Putina sreo 14-15 puta. Jednom ga je kasno sam posjetio kod kuće i poklonio mu ikonu. Putin ga je poljubio i svirao mu na klaviru. A onda su zajedno gledali hokej na ledu. “Otvoreno razgovaramo o svemu” kaže Vučić”, a piše Spiegel.

“Za Srbiju je Rusija, kako Vučić stalno naglašava, jedan od najvažnijih strateških partnera. Ali šou s “prijateljstvom” ne može sakriti da u odnosima Srbije i Rusije postoje duboke pukotine”, konstatira Spiegel.

Isti tjednik prenosi i ocjenu Jelene Milić iz beogradskog Centra za euroatlanske studije koja kaže kako je Vučićev prijem predsjednika Rusije u stvari prkosni apel Zapadu da više podrži Srbiju u složenoj političkoj situaciji.

PUTIN U BEOGRADU, VUČIĆ MU SE POHVALIO: ‘Kad smo se prvi put vidjeli, pričali smo o dugovima. Sada sve vraćamo’

Rusiju ljuti približavanje Srbije NATO-u

“Pregovori o učlanjenju u EU teku od 2014, godine, a i suradnja s NATO se – što ljuti Rusiju – sve više intenzivira. Ali, kako se to u Srbiji uobičajeno kaže, bez perspektive ulaska u Sjevernoatlanski pakt. Preduvjet za to bilo bi priznanje Kosova i pravne reforme, a do toga je daleko”, smatra sugovornica Spiegela.

U istom tekstu se podsjeća i na ideju o “korekciji granica” kao i na poruku koju je predsjednicima Vučiću i Tačiju poslao Donald Trump.

“U takvoj situaciji, kao reakcija na američku inicijativu, sada se Putin pojavljuje kao igrač”, smatra politolog Dušan Reljić iz berlinske Zaklade za znanost i politiku.

“Putin želi pokazati da nema nijedne važne regije na svietu gdje on ne igra ulogu”, kaže Reljić dodajući da Vučić od Putina ne može financisjki mnogo očekivati jer je Srbija, kao i čitav Balkan, ekonomski već integrirana u EU.

PUTINOV MINISTAR DIPLOMACIJE U BANJOJ LUCI: ‘Uklonite Rusiju s Balkana i sigurno će biti rata’