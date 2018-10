EVO KOLIKO KOŠTA ŽIVOT U OBEĆANOJ ZEMLJI: Ako ste planirali krenuti prema Njemačkoj, prvo pročitajte ovo

Damir Lenart, Hrvat koji živi u Njemačkoj, napravio je detaljnu računicu troškova svoje obitelji u Baden-Badenu

Mnogi su zbog loše situacije u Hrvatskoj već emigrirali u inozemstvo, u zemlje poput Irske, Njemačke, Kanade ili Australije, a još mnogi zasigurno razmišljaju o preseljenju. Ako razmišljate o odlasku u Njemačku i pitate se koliki su troškovi života tamo za jednu obitelj, Damir Lenart napravio je detaljnu računicu troškova svoje obitelj u Baden-Badenu na jugozapadu Njemačke, na osnovu koje možete dobiti okvirni uvid u to što vas čeka ako odlučite napustiti Hrvatsku.

Samo za osnovne troškove stanovanja izdvajaju 770 eura

Lenartova obitelj mjesečno izdvaja za najam stana 460 eura, a za komunalije ili troškove stanovanja, poput grijanja, vode, odvoza smeća itd., 160 eura. 60 eura plaćaju struju, 50 eura plaćaju internet, televiziju oko 20 eura, osiguranje 20 eura. Dakle, samo za osnovne troškove stanovanja ukupno plaćaju svaki mjesec 770 eura.

U usporedbi s troškovima stanovanja u takvom jednom malom gradu, u Münchenu ti troškovi mogu biti daleko veći, pa je naveo primjer prema kojem tamo 1450 eura iznose samo troškovi stanovanja.

Potroše i do 800 eura na hranu

Lenart kaže da jedna obitelj inače tamo za hranu izdvaja od 400 do 800 eura. S obzirom da sada on i žena imaju dovoljno primanja da ne moraju pažljivo gledati što kupuju, kaže da potroše i do 800 eura. Vrtić košta 150-450 eura, neki plaćaju manje, a neki više. S obzirom da nemaju djecu za vrtić, plaćaju samo 40 eura za putovanje svog sina Luke u školu.

Inače, gradski prijevoz se plaća 80 eura, no Lenart putuje svojim automobilom, a potroši još dodatno oko 60 eura troškova. Za osiguranje dva automobila izdvajaju, s popustom, 125 eura. Porez se inače plaća od 50 do 350 eura, pa čak i do 1000 eura godišnje ako je riječ o nekom luksuznom automobilu. Lenart za Opel Corsu plaća 50 eura poreza, a za Passata 309 eura.

Sveukupno, Lenartova obitelj izdvaja 1795 eura mjesečno na stan, struju, internet, televiziju, osiguranje, hranu, prijevoz Luke u školu i Lenartov prijevoz do posla.